  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Київщині двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні

    Поліція закликає громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях - На Київщині двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні
    Поліція закликає громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях
    фотоз відкритих джерел

    Постраждалих доправили в лікарню

    Між селами Липівка та Королівка, 52-річний та 48-річний чоловіки підірвались на протипіхотній міні ОЗМ-72, залишеній на полі окупантами. Про це повідомляє поліція Київської області.

    З політравмами потерпілих госпіталізували до Макарівської лікарні.

    Поліція Бучанського району за вказаним фактом розпочала досудове розслідування.

    «Вкотре закликаємо громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію «102», – наголошують в поліції.

    Нагадаємо, в селі Андріївка, неподалік Макарова, тракторист виїхав у поле та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами. В результаті вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм.

    На початку травня в Чорнобильській зоні серед лісу на міні підірвались рятувальники ДСНС.

    Як повідомлялося, Служба ООН із розмінування розгорне місію в Україні.

    Експерт Асоціації саперів України висловив думку. що на повне розмінування України знадобиться 64 роки.


    Теги: росія окупанти ДСНС війна водій Київщина розмінування рятувальники Україна поліція окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні