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    У Чорнобильській зоні на міні підірвалися рятувальники (фото)

    Вибухом рознесло кабіну пожежної машини - У Чорнобильській зоні на міні підірвалися рятувальники (фото)
    Вибухом рознесло кабіну пожежної машини
    фото: Нацполіція

    У лісі в зоні відчуження поряд з місцем вибуху знешкоджено п'ять мін

    У середу, 4 травня, в Чорнобильській зоні серед лісу на міні підірвались рятувальники ДСНС. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

    Вибухом рознесло кабіну пожежної машини. Двох осіб госпіталізували з різними ступенями тяжкості. Поряд з місцем детонації виявили і знешкодили ще п'ять мін.

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    У Чорнобильській зоні на міні підірвалися рятувальники (фото)
    У Чорнобильській зоні на міні підірвалися рятувальники (фото)
    У Чорнобильській зоні на міні підірвалися рятувальники (фото)

    Цієї ж доби в полі біля села Гоголів Броварського району тракторист натрапив на протитанкову міну.

    35-річний потерпілий отримав осколкові поранення обох рук, а також правого стегна.

    «Вже вкотре нагадую жителям Київщини, що зараз не час втрачати пильність. Небезпека мін та інших смертельних «дарунків» окупантів лишається. Будьте обережні, оминайте лісові дороги, польові шляхи та узбіччя автотрас в районах, які були в окупації», - сказав Нєбитов.

    Як повідомлялося, Служба ООН із розмінування розгорне місію в Україні.

    Експерт Асоціації саперів України висловив думку. що на повне розмінування України знадобиться 64 роки.

    20 квітня в Ірпені було виявлено та знешкоджено потужну авіаційну бомбу.

    Теги: вибух росія окупанти ДСНС війна Чорнобильська зона Київщина розмінування Україна окупація #stoprussia
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    У Чорнобильській зоні на міні підірвалися рятувальники (фото)