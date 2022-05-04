У Чорнобильській зоні на міні підірвалися рятувальники (фото)

У лісі в зоні відчуження поряд з місцем вибуху знешкоджено п'ять мін

У середу, 4 травня, в Чорнобильській зоні серед лісу на міні підірвались рятувальники ДСНС. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Вибухом рознесло кабіну пожежної машини. Двох осіб госпіталізували з різними ступенями тяжкості. Поряд з місцем детонації виявили і знешкодили ще п'ять мін.

Цієї ж доби в полі біля села Гоголів Броварського району тракторист натрапив на протитанкову міну.

35-річний потерпілий отримав осколкові поранення обох рук, а також правого стегна.

«Вже вкотре нагадую жителям Київщини, що зараз не час втрачати пильність. Небезпека мін та інших смертельних «дарунків» окупантів лишається. Будьте обережні, оминайте лісові дороги, польові шляхи та узбіччя автотрас в районах, які були в окупації», - сказав Нєбитов.

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