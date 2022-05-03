Служба ООН із розмінування розгорне місію в Україні

Представники Служби ООН із протимінної діяльності в Україні збирають інформацію щодо потреб на місцях, які потребують розмінування

Міністерство внутрішніх справ України працює над пришвидшенням очищення нашої землі від мін та снарядів, якими засіяли українську землю російські військові, і над тим, аби долучити до допомоги досвідчені міжнародні організації. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

У вівторок, 3 травня, заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян та заступник голови ДСНС України Дмитро Бондар провели зустріч із представниками Служби ООН із протимінної діяльності UNMAS в Україні Саймоном Портером і Анатолієм Тимошенко.

Наразі Служба з розмінування UNMAS в координації з іншими підрозділами ООН напрацьовують механізми в контексті надання допомоги з боку ООН, про яку попросила Україна. Представники Служби ООН із протимінної діяльності в Україні збирають інформацію щодо потреб на місцях, які потребують розмінування.

Акопян розповіла іноземній делегації про масштаби забруднення російською армією вибухонебезпечними предметами території України та окреслила подальші дії українських піротехніків, які за короткий проміжок часу вже провели титанічну роботу.

«За нашими розрахунками, наразі приблизно 300 тис. кв. км забруднено. Це означає, що ми потребуватимемо величезної технічної та експертної допомоги на багато років уперед. На сьогодні понад 16 тис. га української землі вже розміновано нашими піротехніками. Виявлено та знешкоджено понад 90 тисяч вибухонебезпечних предметів», – розповіла заступниця очільника МВС України.

Своєю чергою, заступник голови ДСНС України Дмитро Бондар закликав представників Служби ООН із протимінної діяльності, які мають великий досвід у розмінуванні територій Сомалі, Сирії та Іраку, залучити своїх фахівців, поділитися інноваційними методами роботи та новітнім обладнанням.

«Наразі ми збільшуємо кількість наших піротехніків ДСНС. До 3633 доєдналися ще 400 бійців. Усі вони надзвичайно професійні, уже 8 років працюють в умовах війни. Щоденно виявляють та знешкоджують велику кількість боєприпасів, які заборонені Женевською Конвенцією. Просимо допомогти Україні пришвидшити процес розмінування, долучивши міжнародні піротехнічні підрозділи», – зазначив Бондар.

Зокрема, сторони обговорили необхідність швидшого розмінування полів. Аджеє випадки, коли люди з технікою в полях підірвалися на міні.

Сторони домовилися з делегацією UNMAS скоординувати зусилля в питанні якнайшвидшого очищення українських територій від залишків російської агресії, залучення представників Служби ООН до підготовки та перепідготовки наших фахівців. Обговорили питання матеріально-технічної допомоги та передали список необхідного новітнього обладнання для українських піротехніків.

Як повідомлялося, експерт Асоціації саперів України висловив думку. що на повне розмінування України знадобиться 64 роки.

20 квітня в Ірпені було виявлено та знешкоджено потужну авіаційну бомбу.