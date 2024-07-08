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На Київщині працює ППО, у Києві чутно сильні вибухи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині працює ППО, у Києві чутно сильні вибухи
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, по всій Україні оголошена повітряна тривога

У Київській області через російську ракетну атаку працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Читачі «Главкома» повідомляють про сильні вибухи, які чути у оізчих районах столиці. 

«Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО.Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, по всій Україні оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок російського обстрілу цієї ночі в Основ'янському районі міста були пошкоджені кілька приватних будинків, сталася пожежа. Крім того, через ворожу атаку постраждани дві людини. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

До слова, триває 866-й день повномасштабної війни в Україні.

 

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