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Масштабна повітряна тривога тривала 23 хвилини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Масштабна повітряна тривога тривала 23 хвилини
колаж: glavcom.ua

Громадянам пропонують перейти в укриття та перебувати там до оголошення відбою повітряноі тривоги

В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомлялм про ракетну небезпекучерез зліт п'яти бортів Ту-95 з аеродрому «Оленья» (Мурманська область, РФ), а також зліт МіГ-31К. 

О 7:43 в Повітряних силах ЗСУ оголосили про відбій загрози через зліт у Росії МіГ-31К.

«Відбій загрози МіГ-31К. Активність ворожої тактичної авіації  на сході та південному сході! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!» –зазначалося в повідомленні.

Карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога тривала 23 хвилини фото 1
скриншот офіційної карти повітряних тривог України

Нагалаємо, схоже, що українські оператори безпілотних літальних апаратів покращують свої можливості перехоплення російських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі. Ці технологічні інновації можуть дозволити українським силам послабити тиск на засоби ППО малої та середньої дальності, якщо вони будуть успішно застосовані в широких масштабах. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, Україна запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони, здатні вражати стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км.

Теги: тривога

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