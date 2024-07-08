Нічний обстріл Харкова: пошкоджені будинки, є постраждалі

Пожежа в Основ'янському районі міста в приватному будинку виникла внаслідок падіння уламків боєприпасу

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що постраждали дві жінки 50 та 75 років

У Харкові внаслідок російського обстрілу цієї ночі в Основ'янському районі міста були пошкоджені кілька приватних будинків, сталася пожежа. Крім того, через ворожу атаку постраждани дві людини. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

Мер поінформував, що постраждалі – жінки. Їм наразі надають медичну допомогу у лікарні.

В одному з трьох пошкоджених будинків сталася пожежа.

«Вночі під ворожим обстрілом був Основʼянський район міста. Пошкоджені три приватних будинки, в одному з них була пожежа. Постраждалі дві жінки, обидві госпіталізовані» , – написав мер у своєму Telegram.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що постраждали дві жінки 50 та 75 років

Крім того, розповів чиновник, пожежа в Основ'янському районі міста в приватному будинку виникла внаслідок падіння уламків боєприпасу.

Зазначається, що також були пошкоджені авто та господарчі споруди.

Нагадаємо, у селі Лосівка Харківської області внаслідок чергового авіаційного удару армії Російської Федерації 4 липня 2024 року загинув чоловік – його тіло знайшли під руїнами зруйнованого бомбами будинку. Про це повідомляє Національна поліція.

Також повідомлялося, 1 липня, російська армія обстріляла поле стиглої пшениці на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. Це сталося поблизу села Карасівка Золочівської громади близько 16:00, внаслідок обстрілу поле спалахнуло.

До слова, унаслідок удару російських військ по місту Дергачі Харківської області в суботу постраждало троє людей. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.