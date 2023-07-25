На Київщині знову чути вибухи

Наші захисники збивають ворожі дрони

У ніч на 25 липня у Київській області пролунали вибухи, працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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«Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО», – ідеться в повідомленні.



У відомстві також закликали дотримуватися інформаційної гігієни – не фотографувати та не знімати на відео роботу наших захисників.



«Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», – нагадує КОВА.

Крім того, за даними Київської міської військової адміністрації, для Києва триває загроза застосування ударних БпЛА. В області, біля столиці працює ППО.

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Нагадаємо, що в ніч на 25 липня на Київщині, неподалік столиці, вже працювали сили протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, о 1:57 у Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Небезпека фіксується і в інших реігонах країни. Російські окупанти атакують Україну безпілотниками та балістичним озброєнням.

До слова, завершилася 516-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки та інша інфраструктура.