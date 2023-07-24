На Одещині пролунали вибухи

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч на 24 липня в Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією йдеться про роботу ППО. Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

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Зазначається, що вибухи були на півдні Одещини.

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало, що в Одеській області зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних БПЛА.

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Раніше у Сумах пролунала серія вибухів. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.