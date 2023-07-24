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На Одещині пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Одещині пролунали вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття 

У ніч на 24 липня в Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією йдеться про роботу ППО. Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Зазначається, що вибухи були на півдні Одещини.

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало, що в Одеській області зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних БПЛА.

Раніше у Сумах пролунала серія вибухів. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували. 

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор

Теги: Одеса вибух тривога

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