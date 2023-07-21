Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині масово зникне світло: графік

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Київщині масово зникне світло: графік
У деяких населених пунктах Київщини світло зникне на декілька годин
фото з відкритих джерел

У Боярській громаді проводяться планові ремонтні роботи

У Боярській громаді на території Київської області заплановано масштабні відключення електроенергії – причиною стане проведення планових ремонтних робіт енергетиками компанії ДПЕК. Про це повідомляє пресслужба Боярської міської ради.

Через виконання технічних робіт відбудеться відключення електроенергії в наступних населених пунктах:

  • 21.07.2023 з 09:00 по 17:00 – Княжичі: Косаря, Тарасівка: Майбороди, Боярка: Шевченко
  • 22.07.2023 з 09:00 до 20:00 – Забір'я: Верховинна, Вітенская, Волошкова, Гончаренко, Грисюка, Квітнева, Заміська, Залізняка, Зелена, Зоряна, Квітковий, Квітневий, Київська, Набережна, Панаса Мирного, Прорізна.

Нагадаємо, що «Укренерго» звернулося до українців із терміновим проханням

Енергетична система України не має перепочинку й працюває постійно. Окрім того, енергетики відновлюють пошкоджену російськими обстрілами систему, триває надскладна ремонтна кампанія електростанцій та мереж. Найбільш складний для енерго системи період доби – з 16:00 до 23:00. Замість кондиціонера енергетики рекомендують тримати відчиненими вікна, адже у більшості областей зараз не спекотно.

Теги: Київщина електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловікові вручили повістку до Фастівського районного центру комплектування та соціальної допомоги
На Київщині любитель російського репу отримав повістку
18 липня, 12:04
«В бюджеті закладені окремі кошти для того, щоб перекривати різницю в тарифах за рахунок субсидіювання»
Держава дасть змогу кожному представнику вразливих категорій населення отримувати субсидію – Міненерго
15 липня, 15:34
Замість кондиціонера енергетики рекомендують тримати відчиненими вікна, адже у більшості областей зараз не спекотно
«Укренерго» звернулося до українців із терміновим проханням
14 липня, 16:38
Станом на 3 липня ціна на електроенергію в Україні нижче, ніж в сусідніх Словаччині, Угорщині та Румунії
Європейська електроенергія дешевше української? Експерт пояснив, що відбулося
4 липня, 14:18
Російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр»
ДСНС показала наслідки російської нічної атаки по Київщині (фото)
2 липня, 11:51
Військовослужбовець пройде судово-медичну експертизу для визначення ступеня важкості отриманих травм
На Київщині молодики побили військового (фото)
30 червня, 21:41
Промисловим підприємствам не варто хвилюватися за зростання цін на електроенергію через відміну прайс-кепів
Приведення граничних цін на оптовому ринку електроенергії до європейського рівня не призведе до зростання цін – Центр Разумкова
25 червня, 14:16
Наслідки ракетної атаки на енергосистему
Росія, ймовірно, знову битиме по енергетиці – розвідка
23 червня, 09:47
Бюджет ремонту різний для кожного будинку й становить від 27,8 млн грн до 96 млн грн
Україна оголосила перші торги на відновлення багатоповерхівок
22 червня, 13:35

Новини

На Київщині масово зникне світло: графік
На Київщині масово зникне світло: графік
Вітер валив дерева, зникло світло: Київ і область накрила потужна негода (фото, відео)
Вітер валив дерева, зникло світло: Київ і область накрила потужна негода (фото, відео)
МОЗ б’є на сполох через можливий спалах кору
МОЗ б’є на сполох через можливий спалах кору
«Енергоатом» збудує ядерний хаб на Київщині
«Енергоатом» збудує ядерний хаб на Київщині
Загадкова смерть військового у лікарні Києва. Батько шокований поведінкою поліції
Загадкова смерть військового у лікарні Києва. Батько шокований поведінкою поліції
У приміщеннях «Київміськбуду» проходять обшуки
У приміщеннях «Київміськбуду» проходять обшуки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися
50K
Українські інженери створили дешеву крилату ракету, яка може знищити оборону РФ
35K
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
21K
В Україні була оголошена повітряна тривога
20K
Думали – обмін, виявилося – банальний полон: парамедикиня про вихід із «Азовсталі»
14K
Окупанти перетворили український пляж на величезну військову базу – Федоров

Новини

Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Сьогодні, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:31
У низці регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 21 липня
Сьогодні, 06:04
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Сьогодні, 04:16
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача
Вчора, 23:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту