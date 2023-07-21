На Київщині масово зникне світло: графік

У Боярській громаді проводяться планові ремонтні роботи

У Боярській громаді на території Київської області заплановано масштабні відключення електроенергії – причиною стане проведення планових ремонтних робіт енергетиками компанії ДПЕК. Про це повідомляє пресслужба Боярської міської ради.

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Через виконання технічних робіт відбудеться відключення електроенергії в наступних населених пунктах:

21.07.2023 з 09:00 по 17:00 – Княжичі: Косаря, Тарасівка: Майбороди, Боярка: Шевченко

22.07.2023 з 09:00 до 20:00 – Забір'я: Верховинна, Вітенская, Волошкова, Гончаренко, Грисюка, Квітнева, Заміська, Залізняка, Зелена, Зоряна, Квітковий, Квітневий, Київська, Набережна, Панаса Мирного, Прорізна.

Нагадаємо, що «Укренерго» звернулося до українців із терміновим проханням.

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Енергетична система України не має перепочинку й працюває постійно. Окрім того, енергетики відновлюють пошкоджену російськими обстрілами систему, триває надскладна ремонтна кампанія електростанцій та мереж. Найбільш складний для енерго системи період доби – з 16:00 до 23:00. Замість кондиціонера енергетики рекомендують тримати відчиненими вікна, адже у більшості областей зараз не спекотно.