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У Києві та більшості областей оголошено повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві та більшості областей оголошено повітряну тривогу
Більшість українських областей охопила повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття

О 1:57 у Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека фіксується у східних, південних, північних та центральних регіонах. Російські окупанти атакують Україну безпілотниками та балістичним озброєнням. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«Схід України – загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях», – закликали військові.

Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська та Дніпропетровська, Київська, Одеська та Миколаївська області опинилися під загрозою удару ворожих дронів.

Жителям регіонів, де наявна небезпека, слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Мапа тривога станом на 2:01:

У Києві та більшості областей оголошено повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, завершилася 516-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки та інша інфраструктура. 

Теги: тривога безпілотник небезпека

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