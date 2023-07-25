У регіоні триває повітряна тривога

У ніч на 25 липня на Київщині, неподалік столиці, працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в безпеці до відбою повітряної тривоги», – закликав він.

Перед цим він попередив, що ворог може застосувати по столиці ударні безпілотники.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що станом на момент публікації в столиці та на Київщині триває повітряна тривога. Не покидайте укриттів та дотримуйтесь інофрмаційної тиші.

Нагадаємо, о 1:57 у Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека фіксується у східних, південних, північних та центральних регіонах. Російські окупанти атакують Україну безпілотниками та балістичним озброєнням.

До слова, завершилася 516-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки та інша інфраструктура.