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    Поліція відреагувала на скандал: п’яний полковник під час затримання був у декреті

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    П'яного полковника одеської поліції зупинили патрульні у Чернівцях - Поліція відреагувала на скандал: п’яний полковник під час затримання був у декреті
    П'яного полковника одеської поліції зупинили патрульні у Чернівцях
    скріншот з відео

    Поліцейські переконують, що фігурант гучного скандалу зараз не очолює управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області

    Полковник поліції В’ячеслав Єфтеній, якого п'яним спіймали за кермом автомобіля у Чернівцях, під час інциденту не перебував на посаді начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області, бо пішов у відпустку по догляду за дитиною. Про це повідомляється на сайті Нацполіції

    «Особа, про яку йдеться у повідомленнях ЗМІ – В’ячеслав Єфтеній – з 1 вересня 2021 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

    Наказ про його відпустку виданий 30 серпня 2021 року за підписом керівництва Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції», – зазначили у пресслужбі.

    Правоохоронці повідомляють, що 20 вересня минулого року на посаду, яку займав Єфтеній, начальника управління стратрозслідувань Нацполіції в Одеській області призначили підполковника Дениса Фролова.

    У поліції наголошують, що патрульні зупинили на Буковині не того, хто наразі очолює одеське управління стратегічних розслідувань.

    Як відомо, вночі 8 січня патрульні на Буковині зупинили водія, який проїхав на заборонний знак. Під час розмови у нього виявили ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

    Виявилося, що за кермом був В'ячеслав Єфтеній, повідомлялося, що він начальник управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області.

    На опублікованому відео він спочатку намагався домовитися з поліцейськими, заявляв про своє звання та посаду, пропонував посадити дружину за кермо замість себе та заявив, що «країну всрали в гавно». Водночас, він відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння. Йому виписали штрафи за перевищення швидкості та керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

    Згідно з публічними даними, В'ячеслав Єфтєній до 2015 року очолював управління захисту економіки у Рівненській області, у 2014 році був начальником управління боротьби з організованою злочинністю у Житомирській області, а до листопада 2011 року очолював волинський УБОЗ. При цьому у його біографії є кілька скандальних епізодів. Так, з волинської міліції Єфтеній звільнився після затримання його підлеглого під час отримання хабара розміром 10 тисяч доларів за «кришування» контрабанди.

    Також за даними ЗМІ у Рівненській області Єфтєній за винагороди заплющував очі на незаконний видобуток бурштину, а під час роботи на Одещині його ім'я пов'язують із діяльністю незаконних АЗС та контрабандою цигарок.

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    Теги: Національна поліція України діти Одещина водій алкогольне сп'яніння Чернівці
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    Поліція відреагувала на скандал: п’яний полковник під час затримання був у декреті