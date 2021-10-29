На Кіровоградщині комунальники ледь не спричинили екологічну катастрофу (фото)

Комунальне підприємство забруднювало місцеву річку

СБУ запобігла масштабному забрудненню земель та водних ресурсів на території Кіровоградської області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Представники комунального підприємства з водопостачання, приховано скидали технологічні відходи у річку Інгул. Це призвело до зростання концентрації шкідливих речовин у прибережних територіях річкової системи регіону, на загальній площі понад 2,5 гектари.

Зупинити подальше забруднення вдалося завдяки втручанню правоохоронців. За результатами експертизи, зафіксовано перевищення показників вмісту нітратів у ґрунті у 13 разів.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України, керівнику структурного підрозділу комунального підприємства повідомлено про підозру.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet.

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