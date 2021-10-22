СБУ заявила про викриття масштабної корупції в київській муніципальній охороні

Посадовці уклали десять договорів з одним із столичних комерційних підприємств на поставку спецодягу на загальну суму 15 млн грн

Керівництво КП «Муніципальна охорона» підозрюється у розкраданні 4,6 млн грн на закупівлі спецодягу

Служба безпеки України заявила про викриття протиправної діяльності у столичному комунальному підприємстві «Муніципальна охорона». Протягом 2019–2020 років дії чиновників завдали міському бюджету Києва збитків на 4,6 млн грн, повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, схему розкрадання бюджетних коштів організував колишній директор комунального підприємства, а підхопив його правонаступник, нинішній виконуючий обов’язки директора. «Нажитись» вирішили на закупівлі спецодягу для співробітників, задіяних в охороні комунального майна Києва та охороні громадського порядку.

Упродовж 2019–2020 років посадовці уклали 10 договорів з одним із столичних комерційних підприємств на поставку спецодягу на загальну суму 15 млн грн.

За результатами комплексної товарознавчої та економічної експертиз встановлено, що ділки втричі завищили вартість та обсяги товарів.

Під час обшуків в офісі комерційного підприємства-постачальника спецодягу правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну схему.

Таким чином, загальні збитки становлять 4,6 млн грн.

Наразі двом посадовцям-комунальникам та директору комерційного підприємства оголошено підозру за ч. 3, ч. 4 та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, столичний посадовець підозрюється у розкраданні 7,5 млн грн на закупівлях ліків для онкохворих.