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Російська православна церква зрадила Бога – Дмитро Кулеба

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російська православна церква зрадила Бога – Дмитро Кулеба
Російська церква підтримала вторгнення РФ в Україну
фото з відкритих джерел

Кулеба нагадав, що низка російських православних священників і деякі єпископи благословляли військові дії Росії

Російська православна церква пішла проти Божої волі, підтримуючи вторгнення в Україну. Таку заяву міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив в інтерв’ю виданню National Catholic Reporter.

«Російська православна церква зрадила Бога. Усе, що вони роблять, проти волі Божої. Я не вважаю ні морально, ні політично прийнятним бути пов’язаним із цією інституцією», – наголошує Кулеба.

Водночас Кулеба заявив, що віряни мають право на свободу віросповідання і сповідуваннч своєї віри так, як вони цього бажають, проте Україна використовуватиме «всі доступні їй законні шляхи», щоб без вагань придушувати будь-які релігійні групи, «які хочуть знищити українську державність».

Кулеба нагадав, що низка російських православних священників і деякі єпископи благословляли військові дії Росії, переховували шпигунів і поширювали матеріали, вигідні РФ.

«У час війни, коли нація бореться за своє виживання – це неприпустимо», – наголосив він.

З початку війни патріарх РПЦ Кирило став одним із ключових прихильників російського вторгнення в Україну, часто використовуючи релігійні слова, щоб благословити воєнні зусилля Росії.

Раніше СБУ повідомила про підозру ректору семінарії Московської церкви.

Напередодні Служба безпеки України проводила обшуки у монастирях Московської церкви у Житомирській області.

Крім того, комітет Верховної Ради із питань гуманітарної політики рекомендував депутатам підтримати законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій, який по суті означатиме заборону Української православної церкви Московського патріархату в Україні.

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Теги: Дмитро Кулеба Російська православна церква в Україні Україна

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