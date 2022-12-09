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Законопроєкт про заборону Московської церкви готовий до голосування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Законопроєкт про заборону Московської церкви готовий до голосування
СБУ

Профільний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити проєкт закону № 8221

Комітет Верховної Ради із питань гуманітарної політики рекомендував депутатам підтримати законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій, який по суті означатиме заборону Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Московський патріархат в Україні нарешті заборонять! Комітет гуманітарної політики на своєму засіданні щойно рекомендував відповідний законопроект № 8221», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, законопроєктом передбачається повна заборона будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві. Згодом СБУ повідомила результати обшуків.

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».

Також 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Як стало відомо, у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом». 

Вчора стало відомо, що Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях. На території єпархій виявлено російські паспорти, прокремлівську літературу, «документи» окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій «Л/ДНР».

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Теги: війна росія окупанти Україна Верховна Рада РПЦ

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