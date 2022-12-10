СБУ проводить обшуки в московських церквах у Харкові (фото)

СБУ почала обшуки в церквах Московського патріархату в Харкові

Правоохоронці перевіряють, чи не використовують об'єкти церкви як осередки «русского міра»

Служба безпеки України сьогодні, 10 грудня вранці продовжила обшуки у церквах УПЦ МП. Цього разу вони проводять заходи в Харкові. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, мова йде про такі об'єкти Харківської єпархії:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Свято-Покровський чоловічий монастир;

Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

Свято-Казанський храм;

Храм ікони "Взискання загиблих";

Свято-Успенський храм;

Свято-Петро-Павлівський храм;

Свято-Миколаївський храм;

Свято-Валентинівський храм;

Ольгінський храм;

Храм цариці Тамари;

Свято-Архангело-Михайлівський храм;

Храм Георгія Переможця;

Свято-Володимирський храм;

а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

Вказано, що заходи проводяться спільно з Нацполіцією, Нацгвардією, ДПСУ.

4 фото На весь екран





СБУ почала обшуки в церквах Московського патріархату в Харкові фото: СБУ

«Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», – пояснюють в СБУ.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Раніше СБУ повідомила про підозру ректору семінарії Московської церкви.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Напередодні Служба безпеки України проводила обшуки у монастирях Московської церкви у Житомирській області.

Крім того, комітет Верховної Ради із питань гуманітарної політики рекомендував депутатам підтримати законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій, який по суті означатиме заборону Української православної церкви Московського патріархату в Україні.