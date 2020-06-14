На кордоні в пункті пропуску «Шегині» люди стоять у черзі до 10 годин (відео)



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Рятувальники спорудили намети для людей, які стоять у черзі в пункті пропуску «Шегині»

За добу у пункті пропуску «Шегині» на вхід та вихід проходить до 3,5 тисяч осіб, – ДПСУ

Станом на 11:00 14 червня в пункті пропуску «Шегині», що у Львівській області, зібралося близько чотирьох сотень осіб, які очікують на перетин кордону з Республікою Польща. Люди в черзі скаржаться, що час очікування становить до 10 годин без умов дотримання соціальної дистанції та без можливості вирішення елементарних санітарно-гігієнічних проблем. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

У зв’язку з ситуацією, що склалася у пункті пропуску, 15 червня, об 11:00, в пункті пропуску «Шегині» щодо ситуації, яка склалася, керівництво прикордонного загону проведе брифінг.

У Держприкордонслужбі повідомили, що понад 74 тисячі осіб прослідувало через пішохідний пункт пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, з часу відновлення його роботи.

«Щоденно спостерігаємо збільшення кількості громадян, які обирають цей перехід для перетину кордону з Республікою Польща. За добу через пункт пропуску «Шегині» на вхід та на вихід слідує від 3 до 3,5 тисяч осіб. Варто зазначити, що протягом останніх днів число подорожніх, які прямують закордон, зростає», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що з боку української влади немає обмежень, пов’язаних з карантином, для громадян, які слідують до Польщі, тому оформлення таких осіб співробітниками Держприкордонслужби здійснюється ритмічно, без будь-яких затримок. Щогодини прикордонники оформляють близько 70 людей, які прямують на вихід з України.

Однак після проходження усіх видів контролю на українській стороні, громадянам доводиться по декілька годин очікувати, аби потрапити на територію Республіки Польща. Виникає значне накопичення осіб перед польським пунктом пропуску. Вкотре наголошуємо, що польською стороною, у зв’язку з карантинними заходами, проводяться додаткові контрольні процедури відносно громадян, які прибувають із-за кордону. Як результат, зростає тривалість оформлення громадян та час очікування на перетин кордону.

Співробітники Держприкордонслужби постійно інформують польських колег і звертаються з проханням пришвидшити оформлення осіб, які прямують до Польщі та очікують перед пунктом пропуску «Медика».

Аби люди, які стоять у черзі змогли перепочити, сховатися від спеки чи дощу, вчора у пункті пропуску «Шегині» співробітники Головного Управління ДСНС у Львівській області розгорнули каркасні намети, а органи місцевої влади забезпечили доставку питної води.

Враховуючи ситуацію на єдиному пішохідному переході «Шегині», прикордонники просять громадян за можливості перетинати українсько-польський кордон легковим транспортом в автомобільних пунктах пропуску «Ягодин», «Краківець» та «Рава-Руська».

Нагадаємо, на єдиному працюючому пішому переході через українсько-польський кордон Шегині в середу, 10 червня, в черзі стояли 400 людей.