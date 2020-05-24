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    Події в Україні

    На кордоні з Угорщиною виявили контрабанду смартфонів, приставок та джойстиків

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    Вартість товару визначать після залучення відповідного експерта - На кордоні з Угорщиною виявили контрабанду смартфонів, приставок та джойстиків
    Вартість товару визначать після залучення відповідного експерта
    Фото Держприкордонслужби

    «Карантинні тренди» були розосереджені у трьох транспортних засобах

    Прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці виявили спробу незаконного переміщення через кордон 208 одиниць електронної техніки та парфумів. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Так, товар був розосереджений у трьох транспортних засобах, що прямували на в’їзд в Україну через пункт пропуску «Тиса».

    «Під час здійснення прикордонного контролю трьох мікроавтобусів Mercedes української реєстрації правоохоронці помітили ящики, прикриті особистими речами. Транспортні засоби скерували на поглиблену перевірку, у ході якої відшукали приховані від контролю товари народного вжитку. Так, на територію України намагалися незаконно перемістити 4 комп’ютери, 70 смартфонів Iphone, 14 ноутбуків MacBook, 106 джойстиків до ігрових приставок XBOX, 14 пар навушників Аpple AirPods, а також 34 флакони парфумів», – йдеться у повідомленні.

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    На кордоні з Угорщиною виявили контрабанду смартфонів, приставок та джойстиків
    На кордоні з Угорщиною виявили контрабанду смартфонів, приставок та джойстиків
    На кордоні з Угорщиною виявили контрабанду смартфонів, приставок та джойстиків
    На кордоні з Угорщиною виявили контрабанду смартфонів, приставок та джойстиків
    На кордоні з Угорщиною виявили контрабанду смартфонів, приставок та джойстиків
    Фото Держприкордонслужби

    Виявлені предмети вилучили та передали співробітникам митниці. Вартість товару визначать після залучення відповідного експерта.

    Нагадаємо, 22 травня, прикордонники Краматорського загону спільно з представниками СБУ в м. Торецьк, що розташоване поблизу лінії розмежування, військовослужбовці зупинили автомобіль під керуванням громадянина України, 1972 року народження. Чоловік перевозив в автомобілі 12 ящиків цигарок.

    прикордонники контрабанда автомобіль кордон
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