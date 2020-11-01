На кордоні з Угорщиною в Закарпатській області 100 авто стоять у чергах

Згідно з даними, черги спостерігаються в пункті пропуску «Лужанка»

На інших пунктах пропуску черг не спостерігається

У неділю, 1 листопада, на кордоні з Угорщиною в Закарпатській області утворилася черга зі 100 автомобілів. Про це повідомляє пресцентр Західного управління Державної прикордонної служби.

Згідно з даними, черги спостерігаються в пункті пропуску «Лужанка». Перетнути кордон хочуть 100 автомобілів. Така ситуація спостерігається станом на 15:00.

Нагадаємо, що контрольний пункт «Косино–Барабаш» на кордоні України з Угорщиною відновив роботу 22 жовтня. Людей пропускають тільки в 30-кілометрову прикордонну зону на територію Угорщини.

До слова, на кордоні України з Польщею та Угорщиною близько 300 автомобілів стоять у чергах.

Як відомо, 28 вересня Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців.

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До слова, Глава МЗС Німеччини виступив проти повторного закриття кордонів через коронавірус.