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    Події в Україні

    На кордоні з Угорщиною в Закарпатській області 100 авто стоять у чергах

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    Згідно з даними, черги спостерігаються в пункті пропуску&nbsp;&laquo;Лужанка&raquo; - На кордоні з Угорщиною в Закарпатській області 100 авто стоять у чергах
    Згідно з даними, черги спостерігаються в пункті пропуску «Лужанка»

    На інших пунктах пропуску черг не спостерігається

    У неділю, 1 листопада, на кордоні з Угорщиною в Закарпатській області утворилася черга зі 100 автомобілів. Про це повідомляє пресцентр Західного управління Державної прикордонної служби.

    Згідно з даними, черги спостерігаються в пункті пропуску «Лужанка». Перетнути кордон хочуть 100 автомобілів. Така ситуація спостерігається станом на 15:00.

    Нагадаємо, що контрольний пункт «Косино–Барабаш» на кордоні України з Угорщиною відновив роботу 22 жовтня. Людей пропускають тільки в 30-кілометрову прикордонну зону на територію Угорщини.

    До слова, на кордоні України з Польщею та Угорщиною близько 300 автомобілів стоять у чергах.

    Як відомо, 28 вересня Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців.

    Раніше були названі найпопулярніші автобусні маршрути внутрішніх і міжнародних рейсів

    До слова, Глава МЗС Німеччини виступив проти повторного закриття кордонів через коронавірус.

    Угорщина автомобіль Закарпатская область кордон пробки
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