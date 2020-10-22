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    На кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який йшов «до мами в Німеччину»

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    Громадянин Іраку пояснив, що&nbsp;декілька разів намагався перетнути кордон у законний спосіб, проте, у зв&rsquo;язку з пандемією Covid-19, не зміг цього зробити - На кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який йшов «до мами в Німеччину»
    Громадянин Іраку пояснив, що декілька разів намагався перетнути кордон у законний спосіб, проте, у зв’язку з пандемією Covid-19, не зміг цього зробити

    Іноземець пояснив, що працює лікарем у Вінниці та мав на меті потрапити у Німеччину нібито до хворої мами

    Правоохоронці затримали на кордоні з Угорщиною громадянина Іраку, який пішки йшов у Німеччину. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

    «Порушника, який намагався незаконно потрапити до Угорщини, затримали цієї ночі військовослужбовці відділу прикордонної служби «Лужанка» Мукачівського загону», – розповіли у відомстві.

    Зазначається, що під час патрулювання, близько першої години ночі, прикордонний наряд помітив невідомого, який намагався подолати загороджувальний паркан.

    «Правопорушника затримали, ним виявився громадянин Іраку. Чоловік мав при собі посвідку на постійне проживання в Україні. Іноземець пояснив, що працює лікарем у Вінниці та мав на меті потрапити у Німеччину нібито до хворої мами. Зі слів молодого лікаря, він декілька разів намагався перетнути кордон у законний спосіб, проте, у зв’язку з пандемією Covid-19, не зміг цього зробити, а тому вирішив іти до неньки пішки», – додали у Держприкордонслужбі.

    Наразі чоловіка доправили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. На затриманого складено протокол про адмінправопорушення, отож невдовзі, подальшу долю мандрівника та оцінку його діям визначатиме суд.

    Нагадаємо, що пасажиропотік на західному кордоні України на тлі пандемії впав у 2,5 рази.

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