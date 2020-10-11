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    Події в Україні

    На кордоні України з Польщею та Угорщиною близько 300 автомобілів стоять у чергах

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    Черги на західному кордоні: на пропуск чекають близько 300 автомобілів - На кордоні України з Польщею та Угорщиною близько 300 автомобілів стоять у чергах
    Черги на західному кордоні: на пропуск чекають близько 300 автомобілів

    На кордоні з Польщею черги спостерігаються на пунктах пропуску «Грушів», «Шегині» та «Краковець»

    Ввечері 11 жовтня на західному кордоні України спостерігаються черги з транспортних засобів. Близько 300 автомобілів стоять у чергах на кордоні з Угорщиною та Польщею.

    Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби на сторінці у Facebook.

    За даними прикордонників, на кордоні з Польщею черги спостерігаються на пунктах пропуску «Грушів», «Шегині» та «Краковець», де очікують на пропуск 25, 60 та 30 автомобілів відповідно.

    Складна ситуація також фіксується на українсько-угорському кордоні.

    Щонайменше 140 автомобілів чекає на перетин кордону у пункті пропуску «Лужанка» та ще 30 стоять у черзі на ПП «Тиса».

    прикордонники Держприкордонслужба
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