На кордоні України з Польщею та Угорщиною близько 300 автомобілів стоять у чергах



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Черги на західному кордоні: на пропуск чекають близько 300 автомобілів

На кордоні з Польщею черги спостерігаються на пунктах пропуску «Грушів», «Шегині» та «Краковець»

Ввечері 11 жовтня на західному кордоні України спостерігаються черги з транспортних засобів. Близько 300 автомобілів стоять у чергах на кордоні з Угорщиною та Польщею.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби на сторінці у Facebook.

За даними прикордонників, на кордоні з Польщею черги спостерігаються на пунктах пропуску «Грушів», «Шегині» та «Краковець», де очікують на пропуск 25, 60 та 30 автомобілів відповідно.

Складна ситуація також фіксується на українсько-угорському кордоні.

Щонайменше 140 автомобілів чекає на перетин кордону у пункті пропуску «Лужанка» та ще 30 стоять у черзі на ПП «Тиса».