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    На 2 квітня призначено п’ять додаткових евакуаційних потягів (графік)

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; евакуює мешканців міст, які під обстрілом - На 2 квітня призначено п’ять додаткових евакуаційних потягів (графік)

    «Укрзалізниця» евакуює мешканців міст, які під обстрілом

    Два евакуаційні потяги відправляться з Краматорська

    «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 2 квітня. Про це повідомляється на сайті УЗ.

    Так, сьогодні плануються такі евакуаційні потяги:

    Краматорськ:

    • 13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів;
    • 16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів.

    Інші:

    • 14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова
    • 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
    • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Харкова до Трускавця.

    Також відновлюється продаж залізничних квитків за десять днів до відправки.

    «Укрзалізниця» визначила 50 вагонів у 32 пасажирських поїздах, які будуть призначені на окремих маршрутах спеціально під доставку гуманітарного вантажу.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця потяг Україна окупація евакуація #stoprussia
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    На 2 квітня призначено п’ять додаткових евакуаційних потягів (графік)