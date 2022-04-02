На 2 квітня призначено п’ять додаткових евакуаційних потягів (графік)
«Укрзалізниця» евакуює мешканців міст, які під обстрілом
Два евакуаційні потяги відправляться з Краматорська
«Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 2 квітня. Про це повідомляється на сайті УЗ.
Так, сьогодні плануються такі евакуаційні потяги:
Краматорськ:
- 13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів.
Інші:
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Харкова до Трускавця.
Також відновлюється продаж залізничних квитків за десять днів до відправки.
«Укрзалізниця» визначила 50 вагонів у 32 пасажирських поїздах, які будуть призначені на окремих маршрутах спеціально під доставку гуманітарного вантажу.