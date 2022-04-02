На 2 квітня призначено п’ять додаткових евакуаційних потягів (графік)

«Укрзалізниця» евакуює мешканців міст, які під обстрілом

Два евакуаційні потяги відправляться з Краматорська

«Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 2 квітня. Про це повідомляється на сайті УЗ.

Так, сьогодні плануються такі евакуаційні потяги:

Краматорськ:

13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів;

16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів.

Інші:

14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова

16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Харкова до Трускавця.

Також відновлюється продаж залізничних квитків за десять днів до відправки.

«Укрзалізниця» визначила 50 вагонів у 32 пасажирських поїздах, які будуть призначені на окремих маршрутах спеціально під доставку гуманітарного вантажу.