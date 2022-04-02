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    Події в Україні

    Евакуаційні маршрути 2 квітня: вивозитимуть людей із трьох областей

    Евакуація українців із небезпечних районів триває - Евакуаційні маршрути 2 квітня: вивозитимуть людей із трьох областей
    Евакуація українців із небезпечних районів триває
    фото: Кирило Тимошенко/Telegram

    Виїжджати люди можуть автобусами та приватним транспортом

    У суботу, 2 квітня, домовлено про гуманітарні коридори для цивільного населення у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    Діятимуть наступні евакуаційні маршрути:

    Донецька область:

    • Приватний транспорт: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя

    Запорізька область:

    • Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя
    • Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога розташовані на в'їзді до Бердянська.

    Щойно додатково виїхало 10 евакуаційних автобусів із Запоріжжя до Бердянська.

    Луганська область:

    • Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут
    • Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут
    • Попасна – Бахмут
    • Лисичанськ – Бахмут
    • Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут

    Гуманітарний вантаж та автобуси для евакуації буде відправлено з Бахмута.

    Також «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 2 квітня.

    Крім того, президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні розповів про перемовини з президентами Франції та Туреччини, у яких йшлося про про гуманітарну ситуацію в українських містах, що зазнають обстрілів від окупантів.

    Нагадаємо, Маріуполь не піде на співпрацю з окупантами. Місцеві депутати звернулися до світу.

    До слова, Маріуполь залишається небезпечним до виїзду на власних автівках – радник мера.

    Як повідомив командир «Азову»: операцію з деблокади Маріуполя провести реально.

    Також Зеленський попередив російських призовників.

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти війна Попасна гуманітарна допомога Україна Запорізька область транспорт Кирило Тимошенко населення окупація #stoprussia
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    Евакуаційні маршрути 2 квітня: вивозитимуть людей із трьох областей