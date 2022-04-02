Евакуаційні маршрути 2 квітня: вивозитимуть людей із трьох областей

Виїжджати люди можуть автобусами та приватним транспортом

У суботу, 2 квітня, домовлено про гуманітарні коридори для цивільного населення у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Діятимуть наступні евакуаційні маршрути:

Донецька область:

Приватний транспорт: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя

Запорізька область:

Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя

Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога розташовані на в'їзді до Бердянська.

Щойно додатково виїхало 10 евакуаційних автобусів із Запоріжжя до Бердянська.

Луганська область:

Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут

Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут

Попасна – Бахмут

Лисичанськ – Бахмут

Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут

Гуманітарний вантаж та автобуси для евакуації буде відправлено з Бахмута.

Також «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 2 квітня.

Крім того, президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні розповів про перемовини з президентами Франції та Туреччини, у яких йшлося про про гуманітарну ситуацію в українських містах, що зазнають обстрілів від окупантів.

Нагадаємо, Маріуполь не піде на співпрацю з окупантами. Місцеві депутати звернулися до світу.

До слова, Маріуполь залишається небезпечним до виїзду на власних автівках – радник мера.

Як повідомив командир «Азову»: операцію з деблокади Маріуполя провести реально.

Також Зеленський попередив російських призовників.