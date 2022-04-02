Евакуаційні маршрути 2 квітня: вивозитимуть людей із трьох областей
Виїжджати люди можуть автобусами та приватним транспортом
У суботу, 2 квітня, домовлено про гуманітарні коридори для цивільного населення у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Діятимуть наступні евакуаційні маршрути:
Донецька область:
- Приватний транспорт: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя
Запорізька область:
- Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя
- Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога розташовані на в'їзді до Бердянська.
Щойно додатково виїхало 10 евакуаційних автобусів із Запоріжжя до Бердянська.
Луганська область:
- Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут
- Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут
- Попасна – Бахмут
- Лисичанськ – Бахмут
- Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут
Гуманітарний вантаж та автобуси для евакуації буде відправлено з Бахмута.
Також «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 2 квітня.
Крім того, президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні розповів про перемовини з президентами Франції та Туреччини, у яких йшлося про про гуманітарну ситуацію в українських містах, що зазнають обстрілів від окупантів.
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