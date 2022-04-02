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    Події в Україні

    Евакуація маріупольців: про що вдалося домовитися президенту

    Зеленський домовляється про вивезення поранених із блокадного міста - Евакуація маріупольців: про що вдалося домовитися президенту
    Зеленський домовляється про вивезення поранених із блокадного міста
    фото: Reuters

    «Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем»

    Президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні розповів про перемовини з президентами Франції та Туреччини, у яких йшлося про про гуманітарну ситуацію в українських містах, що зазнають обстрілів від окупантів.

    Із Еммануелем Макроном «окремо говорили про ситуацію в Маріуполі», зауважив Зеленський: «Для якої, я сподіваюся, все ж можуть знайтися рішення. Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем. На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати увесь світ».

    Сьогодні (1 квітня – ред.) спрацювали гуманітарні коридори в трьох областях – Донецькій, Луганській, Запорізькій. Вдалося врятувати 6 тис. 266 людей. Зокрема 3 тис. 71 людину з Маріуполя.

    «Окремо домовляємося про вивезення з міста поранених і загиблих. Наших військових, наших цивільних – усіх громадян. Говоримо про це з Туреччиною як з посередником. Сподіваюся, що найближчим часом зможу повідомити про деталі», – пообіцяв президент.

    Нагадаємо, Маріуполь не піде на співпрацю з окупантами. Місцеві депутати звернулися до світу.

    До слова, Маріуполь залишається небезпечним до виїзду на власних автівках – радник мера.

    Як повідомив командир «Азову»: операцію з деблокади Маріуполя провести реально.

    Також Зеленський попередив російських призовників.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Європа Володимир Зеленський Україна президент окупація евакуація #stoprussia
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    Евакуація маріупольців: про що вдалося домовитися президенту