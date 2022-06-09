Нардепка Безугла «засвітила» нові місця обстрілів на Луганщині (відео)

«Воюють» з гойдалками та гірками…

Тим часом вороги у РФ кричать, що обстрілюють лише військові бази

Рашисти знищили дитячий майданчик на Луганщині. Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Facebook показала відео розбомбленого об’єкта.

«Луганська обл. Дитячий майданчик – стратегічний військовий об‘єкт? Відео, зняте особисто», – підписала кадри нардепка.

Нагадаємо, нещодавно Безугла спричинила скандал.

Крім того, нардепка від «Слуги народу» накинулася на СБУ через діяльність відомого журналіста.

Після цього Бутусов відповів Безуглій: це реакція на критику її скандального законопроєкту.

Як стало відомо, журналіст Бутусов зібрався судитися з «слугою» Безуглою.

Читайте також: