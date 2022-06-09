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    Події в Україні

    Нардепка Безугла «засвітила» нові місця обстрілів на Луганщині (відео)

    &laquo;Воюють&raquo; з гойдалками та гірками&hellip; - Нардепка Безугла «засвітила» нові місця обстрілів на Луганщині (відео)
    «Воюють» з гойдалками та гірками…
    скріншот із відео

    Тим часом вороги у РФ кричать, що обстрілюють лише військові бази

    Рашисти знищили дитячий майданчик на Луганщині. Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Facebook показала відео розбомбленого об’єкта.

    «Луганська обл. Дитячий майданчик – стратегічний військовий об‘єкт? Відео, зняте особисто», – підписала кадри нардепка.

    Нагадаємо, нещодавно Безугла спричинила скандал.

    Крім того, нардепка від «Слуги народу» накинулася на СБУ через діяльність відомого журналіста.

    Після цього Бутусов відповів Безуглій: це реакція на критику її скандального законопроєкту.

    Як стало відомо, журналіст Бутусов зібрався судитися з «слугою» Безуглою.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна військові Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Нардепка Безугла «засвітила» нові місця обстрілів на Луганщині (відео)