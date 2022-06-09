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    Події в Україні

    «Мруть, як мухи»: Росія вивела бурятів із Сєвєродонецька

    Окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон - «Мруть, як мухи»: Росія вивела бурятів із Сєвєродонецька
    Окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон
    фото з відкритих джерел

    Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників

    Російська Федерація вивела бурятів із Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Мруть як мухи. Рашисти забрали залишки бурятів з Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками. Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників», – сказав Гайдай.

    Гайдай зазначив, що окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон. Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях. Боїв всередині та навколо міста немає.

    Бої точаться в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. Через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав, а це означає, що росіяни знову спробують кинути переправи.

    Голова ОВА додав, що втрати росіян значно перевищують втрати українців.

    Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Російська Федерація окупувала 95% Луганської області. Гайдай також повідомив про надзвичайно погане становище на Донбасі, адже Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. За його словами обстріли не зупиняються взагалі.

    У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти на Сєвєродонецькому напрямку.

    Раніше очільник РДА пояснив, чому рашисти зосередили зусилля на Сєвєродонецьку.

    Читайте також інтерв'ю: Голова Сєвєродонецької райадміністрації: Окупанти вивозять людей у Луганськ і грабують їхнє житло


    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    «Мруть, як мухи»: Росія вивела бурятів із Сєвєродонецька