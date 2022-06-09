«Мруть, як мухи»: Росія вивела бурятів із Сєвєродонецька

Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників

Російська Федерація вивела бурятів із Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Мруть як мухи. Рашисти забрали залишки бурятів з Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками. Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників», – сказав Гайдай.

Гайдай зазначив, що окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон. Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях. Боїв всередині та навколо міста немає.

Бої точаться в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. Через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав, а це означає, що росіяни знову спробують кинути переправи.

Голова ОВА додав, що втрати росіян значно перевищують втрати українців.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Російська Федерація окупувала 95% Луганської області. Гайдай також повідомив про надзвичайно погане становище на Донбасі, адже Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. За його словами обстріли не зупиняються взагалі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти на Сєвєродонецькому напрямку.

Раніше очільник РДА пояснив, чому рашисти зосередили зусилля на Сєвєродонецьку.

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