«Мруть, як мухи»: Росія вивела бурятів із Сєвєродонецька
Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників
Російська Федерація вивела бурятів із Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
«Мруть як мухи. Рашисти забрали залишки бурятів з Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками. Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників», – сказав Гайдай.
Гайдай зазначив, що окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон. Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях. Боїв всередині та навколо міста немає.
Бої точаться в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. Через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав, а це означає, що росіяни знову спробують кинути переправи.
Голова ОВА додав, що втрати росіян значно перевищують втрати українців.
Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Російська Федерація окупувала 95% Луганської області. Гайдай також повідомив про надзвичайно погане становище на Донбасі, адже Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. За його словами обстріли не зупиняються взагалі.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти на Сєвєродонецькому напрямку.
Раніше очільник РДА пояснив, чому рашисти зосередили зусилля на Сєвєродонецьку.