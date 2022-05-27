Бутусов відповів Безуглій: це реакція на критику її скандального законопроєкту

Нардепка використовує службове становище, вимагаючи від СБУ дій проти журналіста

Юрій Бутусов відреагував на звернення Мар’яни Безуглої до Служби безпеки з вимогою розібратися із ним. Про це головний редактор «Цензора» написав на Facebook. Бутусов заявив, що заява Безуглої є відповіддю на критику її скандального законопроєкту про дозвіл командирам убивати підлеглих.

«Три дні тому я розкритикував законопроект […] Безуглоі, в якому вона вимагала надати право командирам розстрілювати військовослужбовців за невиконання наказів у бойовій обстановці. Фактично це «Ни шагу назад!» і сталінський наказ 227 у виконанні «слуги народу». У відповідь депутат Безугла вимагає від Служби безпеки щось зробити зі мною, інакше це ознака «гнилої системи» і «ганьба» для голови СБУ Івана Баканова», – нагадав журналіст.

Бутусов нагадав, що, оскільки Безугла є співавтором законопроєкту про реформу Служби безпеки та членом комітету з оборони («який контролює СБУ»), її заява – це використання службового становища. «Вона є депутатом правлячої партії Слуга народу, і прямо впливає на діі та рішення СБУ. Заява Безуглоі - це незаконно», – зазначив журналіст.

За словами Бутусова, його опонентка таким чином намагається уникнути відповідальності за свої дії. Головред «Цензора» заявив, що у особистій переписці з ним Безугла вихвалялася: «Після війни ми з Єрмаком будемо відновлювати країну, а ти будеш заздрити».

Юрій Бутусов звернувся до Офісу президента, аби той пояснив, чи є заява Мар’яни Безуглої погоджена з Банковою, чи поділяє керівництво президентської партії таку позицію своєї членкині.

Також журналіст звернувся до своїх колег з проханням вплинути на нардепку, аби та розблокувала переписку у месенджері та показати останнє повдомлення, «яке вона мені надіслала, в якому згадує про свої спільні плани з паном Єрмаком. Вважаю, що приховувати це депутату Безуглій не варто, країна має знати».

Нагадаємо, що представниця «Слуги народу» Мар’яна Безугла вимагає від СБУ розібратися із головредом видання «Цензор» Юрієм Бутусовим, який, за словами Безуглої, «постійно безкарно викладає тонни інформації щодо наших військових, позицій, оперативної обстановки, розхитує, дезорієнтує і підграє Росії».

Безугла заявила, що у випадку, коли СБУ не займеться Бутусовим, вона буде вважати реформу цієї спецслужби такою, що не має сенсу.