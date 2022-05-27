Нардепка від «Слуги народу» накинулася на СБУ через діяльність відомого журналіста

Безугла, яка просуває реформу СБУ і передачу частини повноважень цієї спецслужби Міністерству оборони, накинулася на Баканова через діяльність журналіста Бутусова

Безугла подала заяву на Бутусова до Служби безпеки

Одіозна депутатка Верховної Ради Мар’яна Безугла розкритикувала роботу СБУ, яка, за словами нардепки, має слідкувати за журналістами. Про це Безугла написала на Facebook.

Представниця «Слуги народу» вимагає від СБУ розібратися із головредом видання «Цензор» Юрієм Бутусовим, який, за словами Безуглої, «постійно безкарно викладає тонни інформації щодо наших військових, позицій, оперативної обстановки, розхитує, дезорієнтує і підграє Росії».

Мар’яна Безугла заявила, що у випадку, коли СБУ не займеться Бутусовим, вона буде вважати реформу цієї спецслужби такою, що не має сенсу.

Депутатка заявила, що потрібен повний перезапуск «цієї гнилої структури», в якій мають залишитися тільки ті «притомні патріотичні» фахівці, які, за словами Безуглої, страждають у нинішній системі СБУ.

«Іван Баканов, це ганьба», - звернулася представниця парламентської монокоаліції персонально до керівника Служби безпеки.

У коментарях до свого допису, відповідаючи на заклик про необхідність подання заяви на Бутусова у СБУ, Безугла зазначила, що уже зробила це.

Нагадаємо, що Мар’яна Безугла за час свого депутатства відзначилася численними скандалами. Так, очолюючи тимчасову слідчу комісію щодо справи «вагнерівців», депутатка заявила журналістам, що жодної спецоперації із затримання найманців ПВК «Вагнер» Україна не планувала – а був начебто якийсь «спецзахід». Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Роман Костенко тоді заявляв, що той брифінг Безуглої не погодив жоден член ТСК, але депутатка проігнорувала позицію колег.

Іншого разу, в ефірі одного із телеканалів, Мар’яна Безугла, яка є головою підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, не змогла назвати точну кількість членів Північноатлантичного альянсу, заявивши, що такі питання є провокацією.

У вересні минулого року Безугла, яка займалася підготовкою законопроєкту про реформу СБУ, відреагувала на критику її роботи слізьми і втечею з ефіру «Суспільного».

Уже під час війни Мар’яна Безугла з кількома колегами зі «Слуги народу» подала до Верховної Ради проєкт закону щодо змін Статуту ЗСУ, який дозволив би командирам убивати підлеглих за найменшої непокори. Після гучного скандалу та негативної експертної оцінки автори законопроєкту відкликали його.

Інший же законопроєкт Безуглої, який пропонує відібрати функції військової контррозвідки у СБУ і епередати їх Міністерству оборони та об’єднати під дахом цього відомства військову розвідку та контррозвідку, має шанси бути ухваленим у залі засідань парламенту. Джерела «Главкома» зазначили, що ідею переділу повноважень між спецслужбами просуває глава Офісу президента Андрія Єрмака, близькою до якого вважається Безугла.