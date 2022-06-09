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  4. Втеча росіян за кордон. Терорист Гіркін видав новий план Путіна
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    Політика

    Втеча росіян за кордон. Терорист Гіркін видав новий план Путіна

    Втеча росіян за кордон. Терорист Гіркін видав новий план Путіна
    фото з відкритих джерел

    Це стосується закону про право президента РФ вводити капітальні фінансові обмеження

    Екс-командир незаконних збройних формувань на Донбасі Ігор Гіркін із позивним Стрєлков видав план Путіна як попередити масову еміграцію. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

    За словами Гіркіна, це напряму стосується закону про право президента РФ вводити капітальні фінансові обмеження, який схвалили напередодні. Він зазначив, що у країні вже вводять заборону на зняття готівки з розрахункових рахунків.

    «Найближчими тижнями розпочнеться «прорахування» штучним інтелектом вкладів росіян, аналізом транзиту грошових коштів, щоб у разі «зняття» депозитів – податкова служба могла «зацікавитися» походженням грошей. А хоч яким зняттям? Вводяться вже обмеження зняття грошей з розрахункових рахунків. Вже розпочалася боротьба з еміграцією», – написав Гіркін.

    Нагадаємо, 8 червня депутати Держдуми ухвалили у третьому, остаточному, читанні закон, що дозволяє президентові Росії запроваджувати капітальні обмеження у національній фінансовій системі у межах санкцій.

    Згідно з документом президенту дозволяється встановлювати особливий порядок угод за участю іноземних осіб, пов'язаних з недружніми державами, запроваджувати особливий порядок виконання російськими юрособами зобов'язань щодо виплати дивідендів громадянам недружніх держав.

    Раніше Путін вперше визнав згубний вплив західних санкцій.

    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Втеча росіян за кордон. Терорист Гіркін видав новий план Путіна