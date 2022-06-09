Втеча росіян за кордон. Терорист Гіркін видав новий план Путіна

Це стосується закону про право президента РФ вводити капітальні фінансові обмеження

Екс-командир незаконних збройних формувань на Донбасі Ігор Гіркін із позивним Стрєлков видав план Путіна як попередити масову еміграцію. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Гіркіна, це напряму стосується закону про право президента РФ вводити капітальні фінансові обмеження, який схвалили напередодні. Він зазначив, що у країні вже вводять заборону на зняття готівки з розрахункових рахунків.

«Найближчими тижнями розпочнеться «прорахування» штучним інтелектом вкладів росіян, аналізом транзиту грошових коштів, щоб у разі «зняття» депозитів – податкова служба могла «зацікавитися» походженням грошей. А хоч яким зняттям? Вводяться вже обмеження зняття грошей з розрахункових рахунків. Вже розпочалася боротьба з еміграцією», – написав Гіркін.

Нагадаємо, 8 червня депутати Держдуми ухвалили у третьому, остаточному, читанні закон, що дозволяє президентові Росії запроваджувати капітальні обмеження у національній фінансовій системі у межах санкцій.

Згідно з документом президенту дозволяється встановлювати особливий порядок угод за участю іноземних осіб, пов'язаних з недружніми державами, запроваджувати особливий порядок виконання російськими юрособами зобов'язань щодо виплати дивідендів громадянам недружніх держав.

Раніше Путін вперше визнав згубний вплив західних санкцій.