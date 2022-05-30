Журналіст Бутусов зібрався судитися з «слугою» Безуглою

Журналіст вважає слова нардепки про те, що СБУ має «щось зробити» щодо нього, незаконною вказівкою

Головний редактор видання «Цензор» журналіст Юрій Бутусов збирається шукати юриста, аби відстояти свою правоту у суді. Він називає брехнею звинувачення нардепки від «Слуги народу» Мар’яни Безуглої і вважає незаконною вказівкою її про те, що СБУ має «щось зробити» щодо нього. Про це Бутусов заявив в інтерв’ю «Українській правді».

«Це взагалі абсолютно незаконна вказівка. Народний депутат правлячої партії відверто погрожує Службі безпеки проблемами і перезавантаженням, називає СБУ гнилою системою через те, що вона зі мною не розбирається і погрожує перезавантаженням, якщо СБУ зі мною не розбереться. При чому невстановленим в її пості шляхом. Будемо з'ясовувати, що значить розібратись, які дії СБУ», – зазначив журналіст.

Бутусов заяви, що повністю відкидає звинувачення нардепки. «Я це повністю відкидаю (звинувачення Безуглої в публікації таємної інформації – ред.). І я не просто це відкидаю, а я вимагаю, щоб пані Мар'яна, член комітету з оборони, безпеки та розвідки Верховної Ради, якщо вона володіє інформацією, хоча б не тонну, а пару грамів з таємної інформації, яку я начебто розголосив, яка дійсно завдає шкоди державній безпеці, то я вимагаю в неї негайно передати ці матеріали до СБУ і від СБУ порушити карну справу і дати мені можливість таким чином захистити мої інтереси в суді», – зазначив журналіст.

Нагадаємо, що представниця «Слуги народу» Мар’яна Безугла вимагає від СБУ розібратися із головредом видання «Цензор» Юрієм Бутусовим, який, за словами Безуглої, «постійно безкарно викладає тонни інформації щодо наших військових, позицій, оперативної обстановки, розхитує, дезорієнтує і підграє Росії».

Безугла заявила, що у випадку, коли СБУ не займеться Бутусовим, вона буде вважати реформу цієї спецслужби такою, що не має сенсу.