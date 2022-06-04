  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Безугла командує військовими в Сєвєродонецьку? Нардепка спричинила скандал
рус
    Політика

    Безугла командує військовими в Сєвєродонецьку? Нардепка спричинила скандал

    Безугла координує дії командування ЗСУ на Луганщині - Безугла командує військовими в Сєвєродонецьку? Нардепка спричинила скандал
    Безугла координує дії командування ЗСУ на Луганщині
    фото: Яніна Соколова/Facebook

    Нардепка назвала поїздку в Сєвєродонецьк «своїм обов’язком»

    Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла начебто координує дії командування в районі міста Сєвєродонецька Луганської області. Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Яніна Соколова.

    «Депутат від партії «Слуга народу» Мар'яна Безугла яка є темним лицарем від Офісу президента контролює військові операції у Северодонецьку. Дає вказівки командуванню. Висловлює претензії, хто де і як має бути, і в цілому координує дії військових як «людина згори», – написала Соколова.

    Журналістка зазначила, що таку інформацію вона отримала від військових, «які категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей».

    «Володимир Зеленський, якщо Ви не у курсі, зверніть увагу будь ласка. Довіра керівного складу між собою, генштабу і Міноборони, не потребує політикинь-агентів. Тим більше у країні, яка воює, є чимало справ у комітеті ВР, до якого входить Безугла. Військові самі впораються», – зазначила журналістка.

    При цьому вона навела фотопідтвердження своєї заяви щодо Безуглої у Сєвєродонецьку.

    e49a9ee4-dee8-4d03-984d-00847f388066.
    e49a9ee4-dee8-4d03-984d-00847f388066.

    Підтвердив цю інформацію і головний редактор видання «Цензор.нет».

    Бутусов зазначив, що Безугла дійсно перебуває на одній із ділянок фронту в командному пункті та «бере безпосередню участь у постановці бойових завдань командирам підрозділів. Для забезпечення її діяльності на цю ділянку направлені старші начальники, яких перемістили від їхніх безпосередніх обов’язків та направили разом з пані Безуглою, вірогідно, для підсилення своєю присутністю даної ділянки».

    06d70501-316c-4a6d-9630-c4aecf23e1c0.
    06d70501-316c-4a6d-9630-c4aecf23e1c0.

    Сама парламентарка на сторінці у Facebook написала, що як член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки «у ці складні для безпеки держави та громадян часи вважає обов‘язковим для себе зокрема і працювати на сході країни».

    «Також є (Безугла, – ред.) резервістом ОР-1 після мобілізації в 2015 і не призвана зараз, бо народний депутат України. Отже, це ще й обов‘язок долучатися до оборони держави з військовими через призму депутатських можливостей та повноважень», – написала нардепка.

    У коментарях під постом люди почали обурюватись такими діями нардепки.

    9cdb9076-04bc-411c-9419-b20eb4a4c502_4_5005_c.
    9cdb9076-04bc-411c-9419-b20eb4a4c502_4_5005_c.

    Нагадаємо, що Мар'яні Безуглій 34 роки.

    Має медичну освіту. До обрання у парламент працювала у поліклініці.

    Пропонувала прийняти законопроєкт, що дозволив би командирам самостійно розстрілювати підлеглих за непокору. Після гучного скандалу цю ініціативу було відкликано.

    Теги: росія окупанти депутат війна Україна окупація Мар’яна Безугла #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Безугла командує військовими в Сєвєродонецьку? Нардепка спричинила скандал