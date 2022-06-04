Безугла командує військовими в Сєвєродонецьку? Нардепка спричинила скандал

Нардепка назвала поїздку в Сєвєродонецьк «своїм обов’язком»

Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла начебто координує дії командування в районі міста Сєвєродонецька Луганської області. Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Яніна Соколова.

«Депутат від партії «Слуга народу» Мар'яна Безугла яка є темним лицарем від Офісу президента контролює військові операції у Северодонецьку. Дає вказівки командуванню. Висловлює претензії, хто де і як має бути, і в цілому координує дії військових як «людина згори», – написала Соколова.

Журналістка зазначила, що таку інформацію вона отримала від військових, «які категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей».

«Володимир Зеленський, якщо Ви не у курсі, зверніть увагу будь ласка. Довіра керівного складу між собою, генштабу і Міноборони, не потребує політикинь-агентів. Тим більше у країні, яка воює, є чимало справ у комітеті ВР, до якого входить Безугла. Військові самі впораються», – зазначила журналістка.

При цьому вона навела фотопідтвердження своєї заяви щодо Безуглої у Сєвєродонецьку.

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Підтвердив цю інформацію і головний редактор видання «Цензор.нет».

Бутусов зазначив, що Безугла дійсно перебуває на одній із ділянок фронту в командному пункті та «бере безпосередню участь у постановці бойових завдань командирам підрозділів. Для забезпечення її діяльності на цю ділянку направлені старші начальники, яких перемістили від їхніх безпосередніх обов’язків та направили разом з пані Безуглою, вірогідно, для підсилення своєю присутністю даної ділянки».

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Сама парламентарка на сторінці у Facebook написала, що як член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки «у ці складні для безпеки держави та громадян часи вважає обов‘язковим для себе зокрема і працювати на сході країни».

«Також є (Безугла, – ред.) резервістом ОР-1 після мобілізації в 2015 і не призвана зараз, бо народний депутат України. Отже, це ще й обов‘язок долучатися до оборони держави з військовими через призму депутатських можливостей та повноважень», – написала нардепка.

У коментарях під постом люди почали обурюватись такими діями нардепки.

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Нагадаємо, що Мар'яні Безуглій 34 роки.

Має медичну освіту. До обрання у парламент працювала у поліклініці.

Пропонувала прийняти законопроєкт, що дозволив би командирам самостійно розстрілювати підлеглих за непокору. Після гучного скандалу цю ініціативу було відкликано.