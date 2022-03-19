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    Події в Україні

    На Луганщині сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор

    На Луганщині сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор
    фото з відкритих джерел

    Евакуація автобусами очікується зі Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська

    У Луганській області сьогодні, 19 березня, з 9-ї ранку мають припинити вогонь, щоб почалася евакуація, із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної та Лисичанська їхатимуть автобуси, із Новозолотарівки – поїзд. Про це повідомив голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram.

    «Нам погодили гуманітарний коридор, спробуємо сьогодні евакуювати людей та привезти їжу. «Режим тиші» погоджений на 19 березня, починаючи із 9:00. Росіяни продовжують хаотичні нерегулярні артилерійські обстріли наших міст. Втім, ми чекаємо 9-ї ранку, коли має встановитися «режим тиші», щоб розпочати евакуацію жителів області, привезти їжу, воду та медикаменти тим, хто залишається. Гуманітарний коридор погоджено на високому рівні. Сподіваюсь, домовленості з боку росіян будуть дотримані», – йдеться у повідомленні.

    Евакуація автобусами очікується зі Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська.

    Нагадаємо, голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба повідомляв, що в області було евакуйовано вже приблизно 50 тис. людей, але окупанти не дають продовжувати евакуацію з «гарячих точок». На Луганщині сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    На Луганщині сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор