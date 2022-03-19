На Київщині рашисти не дозволяють евакуйовувати людей

У Київській області вже врятували десятки тисяч осіб, зазначив очільник гуманітарного штабу регіону

Окупанти не дають продовжувати рятувати людей із «гарячих точок»

Голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба зазначає, що в області було евакуйовано вже приблизно 50 тис. людей, але окупанти не дають продовжувати евакуацію з «гарячих точок». Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному на його сторінці у Facebook.

«Окупаційні війська не дають нам продовжувати евакуацію з «гарячих точок». Ми не кидаємо своїх людей, тому продовжуємо робити все можливе. Вже за час евакуаційних дій ми вивезли приблизно 50 тис. людей», – зазначив Кулеба.

Він додав, що це переважно люди з інвалідністю, жінки та діти.

Нагадаємо, стало відомо, скільки людей врятували 18 березня.

До слова, із Маріуполя евакуювали ще пів тисячі осіб.

Також евакуація з Ізюма тривала під обстріли. Окупанти знову зірвали домовленості.

Як відомо, на 18 березня були погоджені дев’ять гуманітарних коридорів: список напрямків.

Раніше на Сумщині окупанти зупинили людей під час евакуації і забрали телефони.

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