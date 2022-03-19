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    Події в Україні

    На Київщині рашисти не дозволяють евакуйовувати людей

    У Київській області вже врятували десятки тисяч осіб, зазначив очільник гуманітарного штабу регіону - На Київщині рашисти не дозволяють евакуйовувати людей
    У Київській області вже врятували десятки тисяч осіб, зазначив очільник гуманітарного штабу регіону
    фото з відкритих джерел

    Окупанти не дають продовжувати рятувати людей із «гарячих точок»

    Голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба зазначає, що в області було евакуйовано вже приблизно 50 тис. людей, але окупанти не дають продовжувати евакуацію з «гарячих точок». Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному на його сторінці у Facebook.

    «Окупаційні війська не дають нам продовжувати евакуацію з «гарячих точок». Ми не кидаємо своїх людей, тому продовжуємо робити все можливе. Вже за час евакуаційних дій ми вивезли приблизно 50 тис. людей», – зазначив Кулеба.

    Він додав, що це переважно люди з інвалідністю, жінки та діти.

    Нагадаємо, стало відомо, скільки людей врятували 18 березня.

    До слова, із Маріуполя евакуювали ще пів тисячі осіб.

    Також евакуація з Ізюма тривала під обстріли. Окупанти знову зірвали домовленості.

    Як відомо, на 18 березня були погоджені дев’ять гуманітарних коридорів: список напрямків.

    Раніше на Сумщині окупанти зупинили людей під час евакуації і забрали телефони.

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    Теги: росія окупанти діти війна Україна Facebook окупація евакуація #stoprussia
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    На Київщині рашисти не дозволяють евакуйовувати людей