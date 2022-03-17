У Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж

На момент блокади в місті лишалися від 350 тис. до 400 тис. людей

Після бомбардування окупантами у Маріуполі Донецької області не лишилося жодної цілої будівлі. Про це розповів заступник міського голови Сергій Орлов в інтерв'ю Forbes Україна.

«Я вважаю, що 80-90% розбомблено. Жодної будівлі немає без пошкоджень. Або зруйновані, або пошкоджені», – сказав Орлов.

За його словами, на момент блокади в місті лишалися від 350 000 до 400 000 людей. Майже не працює інфраструктура, а жителі страждають від нестачі води – вже топили сніг, набирали в калюжах, спускали з батарей.

«Якась незначна частина людей у приватному секторі може брати воду з колодязів. Плюс у людей немає опалення, вони спускали воду з систем опалення і користувалися цією водою. Хтось каже – в калюжах набираємо, коли був сніг, його топили… Також в місті є три-чотири джерела, там вода виходить на поверхню. Комунальні служби там воду беруть і розвозять в декілька точок в центрі. Але ті джерела на півмільйонне місто, 272 квадратні кілометри, це ні про що», – розповів заступник мера.

Орлов каже, що місту вкрай необхідні гуманітарний коридор та евакуація.

«Ми як міська влада хочемо одного. Щоб відкрився гуманітарний коридор і ми змогли туди доставити гуманітарну допомогу. 11 днів ми намагаємося туди її доставити! Наша остання гуманітарна колона чотири дні в дорозі, і ніяк росіяни не дають їй заїхати в Маріуполь. І є автобуси. Ми готові по три тисячі людей кожного дня евакуювати. Нам не дають. Який вихід? Дати можливість нам завезти гуманітарну допомогу, та вивезти всіх, хто хоче виїхати. Ми готові це зробити. Вони не готові це дати», – зазначив заступник мера.

«Розуміючи, що перемоги у прямому протистоянні з українською армією вже не буде, вони намагаються примусити через такі страшні жертви та руйнування до якоїсь здачі. Шляхом знищення цивільних, інфраструктури. Ось так виглядає війна. Вони воюють не з армією України, а з населенням», – додав він.

Нагадаємо, росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти. Напередодні окупанти обстріляли Маріуполь із моря.