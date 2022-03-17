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    За три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; перевозить як малогабаритні вантажі (у пасажирських вагонах), так і великогабаритні вантажі (у вантажних вагонах) - За три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки
    «Укрзалізниця» перевозить як малогабаритні вантажі (у пасажирських вагонах), так і великогабаритні вантажі (у вантажних вагонах)

    «Укрзалізниця» має низку пунктів вздовж кордону з країнами ЄС, де можна перевантажити гуманітарну допомогу

    За 21 день війни Укрзалізниця перевезла 986 вантажних вагонів гуманітарної допомоги та майже 6,2 тис. тонн у пасажирських поїздах. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці відомства.

    «Укрзалізниця перевозить як малогабаритні вантажі (у пасажирських вагонах), так і великогабаритні вантажі (у вантажних вагонах). Також компанія приймає допомогу з-за кордону», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначили у пресслужбі «Укрзалізниці», компанія вже має низку пунктів вздовж кордону з країнами ЄС, де можна перевантажити гуманітарну допомогу з поїздів інших залізниць та вантажівок у поїзди Укрзалізниці.

    Заявки на доставку гуманітарного вантажу, локації інших складів перевантаження та деталі можна дізнатися за телефонами гарячої лінії: 0 800 503 222, 044 465 03 87 та на сайті https://zalizna-dopomoga.info.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 17 березня.

    Теги: ЄС Укрзалізниця евакуація
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    За три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки