За три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки

«Укрзалізниця» перевозить як малогабаритні вантажі (у пасажирських вагонах), так і великогабаритні вантажі (у вантажних вагонах)

«Укрзалізниця» має низку пунктів вздовж кордону з країнами ЄС, де можна перевантажити гуманітарну допомогу

За 21 день війни Укрзалізниця перевезла 986 вантажних вагонів гуманітарної допомоги та майже 6,2 тис. тонн у пасажирських поїздах. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці відомства.

«Укрзалізниця перевозить як малогабаритні вантажі (у пасажирських вагонах), так і великогабаритні вантажі (у вантажних вагонах). Також компанія приймає допомогу з-за кордону», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у пресслужбі «Укрзалізниці», компанія вже має низку пунктів вздовж кордону з країнами ЄС, де можна перевантажити гуманітарну допомогу з поїздів інших залізниць та вантажівок у поїзди Укрзалізниці.

Заявки на доставку гуманітарного вантажу, локації інших складів перевантаження та деталі можна дізнатися за телефонами гарячої лінії: 0 800 503 222, 044 465 03 87 та на сайті https://zalizna-dopomoga.info.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 17 березня.