Російські окупанти зривають евакуацію громадян. Уряд розповів деталі

Українська сторона поки не отримала погодження гуманітарних коридорів для евакуації населення на 16 березня

Окупанти почали обстрілювати гуманітарні колони автобусів, населені пункти та точки збору людей

Станом на 16 березня українська сторона не отримала відповіді про погодження гуманітарних коридорів, і на цей час немає гарантій безпечної евакуації мешканців населених пунктів, постраждалих унаслідок російського вторгнення. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Під час роботи гуманітарних коридорів за декілька останніх днів з боку Росії почалися грубі порушення домовленостей про припинення вогню. Окупанти почали обстрілювати гуманітарні колони автобусів, населені пункти та точки збору людей, із яких планувалась евакуація мирного населення, а також брати в заручники осіб із супроводу», – наголосила вона.

Ірина Верещук нагадала, що в полоні залишається рятувальник ДСНС Олексій Данченко. Крім того, окупанти захопили лікарню інтенсивного лікування в Маріуполі, взяли в заручники 400 осіб, медичний персонал, і нині звідти ведуться обстріли.

«Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, направлені вчора до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Залишається відкритим питання організації гуманітарних коридорів сьогодні для Ізюма та Маріуполя. У таких умовах ми, звичайно, не можемо безпечно вивозити людей», – зазначила віце-прем'єр-міністр.

За її словами, триває робота з організації доставки гуманітарної допомоги, зокрема продуктів та ліків, до захоплених або оточених населених пунктів Луганської, Харківської, Донецької, Київської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей.

Ірина Верещук додала, що у разі зміни чи відкриття гуманітарних коридорів інформуватиме протягом дня.