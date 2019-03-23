На Луганщині відкриють ще один КПВВ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На КПВВ встановили вісім модулів паспортного контролю, де обладнано 16 робочих місць для перевірки паспортних документів

У Луганській області працював тільки один пішохідний пункт перетину лінії розмежування – «Станиця Луганська»

Контрольний пункт в’їзду та виїзду «Золоте» почне пропуск людей і транспорту через лінію розмежування 24 вересня. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Донині в Луганській області працював тільки один пішохідний пункт перетину лінії розмежування – «Станиця Луганська».

«Руйнування проросійськими найманцями мосту через річку Сіверський Донець унеможливлює автомобільне сполучення з тимчасово окупованою територію та залишає хоч і ускладнений, але пішохідний рух. Важкі умови перетину лінії розмежування, коли люди змушені в спеку і мороз перебувати під відкритим небом та переміщуватись аварійною ділянкою зруйнованого мосту, викликало об’єктивну необхідність відкриття в межах Луганської області автомобільного КПВВ, який би значно розвантажив «Станицю Луганську», – йдеться в заяві штабу.

Згідно з нею, на КПВВ встановили вісім модулів паспортного контролю, де обладнано 16 робочих місць для перевірки паспортних документів.

«Для комфортного перетину лінії розмежування збудовані необхідні зручності, а для забезпечення належного рівня безпеки обладнані надійні укриття від обстрілів», – повідомляють у прес-службі.

Раніше відкриття КПВВ анонсувала представниця України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Українська сторона кілька разів намагалася відкрити пункт пропуску у Золотому, оскільки у Луганській області наразі працює лише один КПВВ. Він піший та передбачає перехід через аварійний міст. Російські гібридні сили на неконтрольованій території Луганської області не погоджуються на відкриття КПВВ «Золоте». З українського боку він уже облаштований. Під час останньої спроби восени 2017 року людей пропустили через блокпост з українського боку, але не впустили на боці ОРДЛО.

Голова делегації України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук раніше заявив, що українська влада готова відремонтувати міст на лінії розмежування в Станиці Луганській за умов повного встановлення режиму тиші.

Джерело: Радіо Свобода