На Луганщині окупанти полюють на дезертирів – Гайдай

Колаборанти масово оформлюють відпустки, намагаючись виїхати

У Луганській області під виглядом виявлення диверсантів окупанти ловлять рашистських дезертирів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Проводячи пошуки українських патріотів та диверсантів, як от у Старобільську, росіяни одночасно виявляють своїх дезертирів. Не всі частково мобілізовані бажають воювати, тому намагаються зникнути», – повідомив Гайдай.

За словами голови Луганської ОВА, колаборанти масово оформлюють відпустки, намагаючись виїхати. «Більша частина сепаратистів Троїцького району, яка пішли працювати на ворога, оформила безкоштовні відпустки і намагається виїхати вглиб Луганщини, а за можливості – на РФ», – додав Гайдай.

Як повідомлялося, у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. Також відомо, що мігрантів у Росії, зокрема з Киргизстану, змушують обманом підписувати військові контракти. Про це розповіла правозахисниця Валентина Чупик.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Нагадаємо, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.