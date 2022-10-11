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У Москві поліція влаштовує облави на безхатьків: їх відправляють на війну 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Москві поліція влаштовує облави на безхатьків: їх відправляють на війну 
Путіну байдуже, хто стане до лав вояків, в Україні вони все-одно довго не живуть 
фото з відкритих джерел

Кремль робить із безпритульних гарматне м'ясо

У Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. Про розповіли активісти проєкту «Їжа замість бомб».

«Безхатьки розповіли нам, що кілька днів тому до Ангару (там гріються та їдять безпритульні) приїхала поліція. Вони відібрали у людей паспорти, завантажили у автобуси та повезли до військкомату. Там усім виписали повістки та повезли на призовний пункт», – йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

Як розповіли активісти, пізніше за тих, хто старше 50 років відпустили. Доля решти невідома.  

«Їжа замість бомб» – міжнародна ініціатива, учасники якої роздають їжу бездомним у різних містах.

Також відомо, що мігрантів у Росії, зокрема з Киргизстану, змушують обманом підписувати військові контракти. Про це розповіла правозахисниця Валентина Чупик. За її словами, обманюють, наприклад, у міграційному центрі «Сахарове» (Москва), коли мігрант приходить оформляти документи. Про це пише The Insider.

«Коли люди проходять медобстеження, дактилоскопування та оформляють патенти у «Сахаровому», їм на підпис дають пачку паперу та кажуть: «Підпиши швидко тут і тут». І людині серед цієї пачки аркушів підсовують, зокрема, контракт на добровільну військову службу. У ньому лише дві сторінки, він надрукований дуже дрібним шрифтом. Він написаний дуже незрозуміло, і люди, не читаючи це, підписують – і потім виявляються завербованими», – каже Чупик.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Нагадаємо, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.

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Теги: військові Москва поліція мобілізація Telegram активісти документи

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