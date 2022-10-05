Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мобілізація у РФ: повістку отримав сліпий від народження житель Москви

Надія Клочко
glavcom.ua
Мобілізація у РФ: повістку отримав сліпий від народження житель Москви
Сліпий від народження спортсмен у РФ отримав повістку до військкомату
фото з відкритих джерел

У Росії навіть сліпота не є завадою для виклику до військкомату

У Москві військовий комісаріат відправив повістку сліпому від народження спортсмену Дмитру Клюквіну, повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що ще у 16 років Клюквін пройшов медкомісію, яка визнала його непридатним до служби. Зараз чоловікові 34, він є призером змагань із самбо та майстром спорту з футболу.

Мобілізація у РФ: повістку отримав сліпий від народження житель Москви фото 1
Мобілізація у РФ: повістку отримав сліпий від народження житель Москви фото 2

Зазначимо, що у Росії раніше ставало відомо про випадки мобілізації людей з важкими хворобами та інвалідністю. Наприклад, раніше мобілізували сліпого на одне око, напівглухого та онкохворого 59-річного хірурга, жителя міста Асбест Свердловської області. Він отримав повістку 22 вересня, а вже наступного ранку його відправили на військові збори у селище Волгоградської області.

Також раніше з'явилася інформація про те, що у Росії мобілізації підлягають багатодітні батьки

Також генштаб ЗСУ раніше повідомляв, у віддалених населених пунктах Російської Федерації мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії, попри відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду. Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за шістдесят років. В окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули близько 700 тис. людей

Читайте також:

 

Теги: росія мобілізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Сахаліні родичам мобілізованих роздаватимуть безкоштовну рибу
Сина за рибу. Російські чиновники придумали, як «підтримати» сім’ї мобілізованих
Вчора, 14:22
Мобілізовані росіяни почали здаватися в полон
Проєкт «Хочу жити» працює. Мобілізований росіянин здався в український полон (відео)
Вчора, 22:09
Деякі мобілізовані повертаються назад до РФ
РФ направляє «мобілізованих» з Луганська до підрозділів, які зазнали найбільших втрат
Сьогодні, 09:04

Соціум

Прикував себе ланцюгом. Росіянин влаштував протест проти війни
Прикував себе ланцюгом. Росіянин влаштував протест проти війни
Мобілізація у РФ: повістку отримав сліпий від народження житель Москви
Мобілізація у РФ: повістку отримав сліпий від народження житель Москви
Суд РФ заочно заарештував Овсяннікову. Пропагандистка зробила заяву
Суд РФ заочно заарештував Овсяннікову. Пропагандистка зробила заяву
Найбільший авіаперевізник Фінляндії відмовився пускати на свої рейси росіян
Найбільший авіаперевізник Фінляндії відмовився пускати на свої рейси росіян
У Фінляндії впав останній Ленін
У Фінляндії впав останній Ленін
У Малі розбився російський Су-25, який рашисти подарували лише два місяці тому
У Малі розбився російський Су-25, який рашисти подарували лише два місяці тому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Хачапурі чи Путін? Власник бару у Грузії поставив на місце провокаторку Собчак
84K
США несподівано скликають Радбез ООН
84K
Лукашенко відчуває недобре: визнав, що готується до повалення
33K
Операція «наступник». ЗМІ назвали, хто замінить Путіна на посаді
15K
Український посол у Казахстані довів росіян до істерики
12K
Кабмін змінить ціну на виїзд чоловіків за кордон

Новини

ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Сьогодні, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Сьогодні, 06:52
Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
Вчора, 14:50
«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка
Вчора, 13:19
РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Вчора, 07:21

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту