Мобілізація у РФ: повістку отримав сліпий від народження житель Москви

Сліпий від народження спортсмен у РФ отримав повістку до військкомату

У Росії навіть сліпота не є завадою для виклику до військкомату

У Москві військовий комісаріат відправив повістку сліпому від народження спортсмену Дмитру Клюквіну, повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що ще у 16 років Клюквін пройшов медкомісію, яка визнала його непридатним до служби. Зараз чоловікові 34, він є призером змагань із самбо та майстром спорту з футболу.

Зазначимо, що у Росії раніше ставало відомо про випадки мобілізації людей з важкими хворобами та інвалідністю. Наприклад, раніше мобілізували сліпого на одне око, напівглухого та онкохворого 59-річного хірурга, жителя міста Асбест Свердловської області. Він отримав повістку 22 вересня, а вже наступного ранку його відправили на військові збори у селище Волгоградської області.

Також раніше з'явилася інформація про те, що у Росії мобілізації підлягають багатодітні батьки.

Також генштаб ЗСУ раніше повідомляв, у віддалених населених пунктах Російської Федерації мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії, попри відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду. Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за шістдесят років. В окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули близько 700 тис. людей.

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