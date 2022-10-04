Мобілізація в РФ: скільки росіян вже втекло з країни

За даними ЗМІ, з початку мобілізації з Росії виїхало майже мільйон людей

За тиждень до ЄС в'їхали 66 тис. росіян, що на 30% більше, ніж тижнем раніше

Після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули близько 700 тис. людей. Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерела.

За даними одного джерела, з початку мобілізації з Росії виїхало майже мільйон людей. Друге джерело в адміністрації президента РФ повідомляє, що країну покинули від 600 тис. до 700 тис. росіян. Співрозмовник видання підкреслив, що поки незрозуміло, який відсоток людей виїхав із країни з туристичною метою.

Як повідомляє Forbes, раніше ЗМІ наводили цифру 194 тис. росіян, які виїхали за тиждень після оголошення про мобілізацію до Грузії, Казахстану та Фінляндії. На початку вересня, ще до оголошення мобілізації, Росстат заявляв, що з початку року з РФ виїхали 419 тис. людей – удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Міграційний відтік склав 96 тис. проти приросту на 114 тис. у 2021-му.

Натомість глава МВС Казахстану Марат Ахметжанов 4 жовтня повідомив, що з 21 вересня в країну в'їхали 200 тис. росіян, виїхали з країни за цей період 147 000 росіян.

МВС Грузії повідомляло, що за тиждень до країни приїхали 53 тис. росіян, а щодня кордон переходять 10 тис. осіб, що на 40-45% більше, ніж до 21 вересня. В кінці вересня потік росіян на кордоні з Грузією знизився.

За тиждень до ЄС в'їхали 66 тис. росіян, що на 30% більше, ніж тижнем раніше, підрахувало прикордонне агентство Євросоюзу Frontex.

Як повідомлялося, російська влада вирішила забирати в армію своїх підданих прямо на кордоні з Грузією. На прикордонному пункті працює мобілізаційний військкомат. Там уже почали вручати повістки.

Нагадаємо, за сім днів після того, як президент Путін оголосив про «часткову мобілізацію», відбувся значний відтік росіян, які намагаються ухилитися від призову. За даними британської розвідки, хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року.