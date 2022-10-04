Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мобілізація в РФ: скільки росіян вже втекло з країни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація в РФ: скільки росіян вже втекло з країни
За даними ЗМІ, з початку мобілізації з Росії виїхало майже мільйон людей
фото з відкритих джерел

За тиждень до ЄС в'їхали 66 тис. росіян, що на 30% більше, ніж тижнем раніше

Після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули близько 700 тис. людей. Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерела.

За даними одного джерела, з початку мобілізації з Росії виїхало майже мільйон людей. Друге джерело в адміністрації президента РФ повідомляє, що країну покинули від 600 тис. до 700 тис. росіян. Співрозмовник видання підкреслив, що поки незрозуміло, який відсоток людей виїхав із країни з туристичною метою.

Як повідомляє Forbes, раніше ЗМІ наводили цифру 194 тис. росіян, які виїхали за тиждень після оголошення про мобілізацію до Грузії, Казахстану та Фінляндії. На початку вересня, ще до оголошення мобілізації, Росстат заявляв, що з початку року з РФ виїхали 419 тис. людей – удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Міграційний відтік склав 96 тис. проти приросту на 114 тис. у 2021-му.

Натомість глава МВС Казахстану Марат Ахметжанов 4 жовтня повідомив, що з 21 вересня в країну в'їхали 200 тис. росіян, виїхали з країни за цей період 147 000 росіян.

МВС Грузії повідомляло, що за тиждень до країни приїхали 53 тис. росіян, а щодня кордон переходять 10 тис. осіб, що на 40-45% більше, ніж до 21 вересня. В кінці вересня потік росіян на кордоні з Грузією знизився.

За тиждень до ЄС в'їхали 66 тис. росіян, що на 30% більше, ніж тижнем раніше, підрахувало прикордонне агентство Євросоюзу Frontex.

Як повідомлялося, російська влада вирішила забирати в армію своїх підданих прямо на кордоні з Грузією. На прикордонному пункті працює мобілізаційний військкомат. Там уже почали вручати повістки.

Нагадаємо, за сім днів після того, як президент Путін оголосив про «часткову мобілізацію», відбувся значний відтік росіян, які намагаються ухилитися від призову. За даними британської розвідки, хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року.

Читайте також:

Теги: росія відео влада Грузія кордон мобілізація президент путін росіяни Forbes

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадяни РФ, аби врятуватись від армії, мають заплатити солідного хабаря
Мобілізація в Росії – це грандіозний бізнес-проект
29 вересня, 14:39
Воїни зазначили, що не віддадуть окупантам жодного метра української землі
Мобілізація в РФ. Українські прикордонники звернулись до росіян (відео)
2 жовтня, 10:40
Наєв розповів чи вплине мобілізація в РФ на фронт
ЗСУ пояснили, скільки ще ракет мають окупанти та чи вплине мобілізація в РФ на фронт
2 жовтня, 22:35

Політика

Мобілізація в РФ: скільки росіян вже втекло з країни
Мобілізація в РФ: скільки росіян вже втекло з країни
Екстрадиція Шарія. Іспанія закрила справу: в чому причина
Екстрадиція Шарія. Іспанія закрила справу: в чому причина
Британія запровадила санкції щодо «голови уряду» Херсонщини
Британія запровадила санкції щодо «голови уряду» Херсонщини
Дипломатичний скандал триває: Японія висилає консула РФ
Дипломатичний скандал триває: Японія висилає консула РФ
Лукашенко відчуває недобре: визнав, що готується до повалення
Лукашенко відчуває недобре: визнав, що готується до повалення
Кремль відреагував на офіційну відмову України від переговорів
Кремль відреагував на офіційну відмову України від переговорів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Участь ОДКБ у війні проти України: Астана послала чіткий меседж Путіну
46K
Крим обстрілюють, а Путін мовчить: розвідка оприлюднила розмову рашистів
23K
Зеленський відреагував на скандал із Маском (фото)
16K
Колаборанти в УПЦ МП. Банкова нарешті визнала проблему
15K
Союзник РФ не визнав «референдумів» на окупованих територіях України
15K
«Частина плану влади»: російський експерт пояснив, чому Путін одразу не закрив кордон

Новини

Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
Сьогодні, 14:50
«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка
Сьогодні, 13:19
РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Сьогодні, 07:21
Українська авіація знищила ще три опорних пункти окупантів
Сьогодні, 07:09
ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
Вчора, 06:19

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту