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Росіяни атакують Львівщину безпілотниками: працює ППО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росіяни атакують Львівщину безпілотниками: працює ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку західних областей

Росіяни атакують Львівщину безпілотниками. Українські військові збивають ворожі цілі. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький

«У Львівській області по ворожих цілях працюють воїни ПвК «Захід» та мобільні вогневі групи», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку західних областей.

Карта повітряної тривоги наразі має такий вигляд:

Росіяни атакують Львівщину безпілотниками: працює ППО фото 1

До слова, сьогодні, 20 травня, у Харківській області День жалоби.

Теги: війна Львів Львівщина безпілотник Повітряні сили ЗСУ системи ППО

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