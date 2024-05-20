Росіяни атакують Львівщину безпілотниками: працює ППО

Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку західних областей

Росіяни атакують Львівщину безпілотниками. Українські військові збивають ворожі цілі. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький

«У Львівській області по ворожих цілях працюють воїни ПвК «Захід» та мобільні вогневі групи», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку західних областей.

Карта повітряної тривоги наразі має такий вигляд:

До слова, сьогодні, 20 травня, у Харківській області День жалоби.