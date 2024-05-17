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Влада Новоросійська через атаку ЗСУ заборонила містянам виходити з дому

Надія Карбунар
glavcom.ua
Влада Новоросійська через атаку ЗСУ заборонила містянам виходити з дому
Під ударом БПЛА були порт та нафтобаза Новоросійська
фото з відкритих джерел

Уночі Новоросійськ здригався від вибухів

Влада Новоросійська заборонила жителям виходити з дому після нічних ударів по місту. Заступник міського голови Олександр Яменсков повідомив жителям, що вони повинні сидіти вдома. Крім того, за даними російського Telegram-каналу Baza, батькам місцевих школярів починають надходити повідомлення про те, що дітям сьогодні не потрібно іти в навчальні заняття.

Влада Новоросійська через атаку ЗСУ заборонила містянам виходити з дому фото 1

Раніше глава Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що ЗСУ «спробували атакувати цивільні об'єкти на території Новоросійська».

Влада Новоросійська через атаку ЗСУ заборонила містянам виходити з дому фото 2

«Силами ПВО було знешкоджено понад 10 безпілотників. В результаті падіння апаратів виникли локальні загоряння, які зараз ліквідуються. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – заявив Кондратьєв.

Влада Новоросійська через атаку ЗСУ заборонила містянам виходити з дому фото 3

Нагадаємо, у Новоросійську, що в Краснодарському краї Російської Федерації, в ніч проти 17 травня пролунали вибухи. В районі міста нібито працюють системи протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під удар, попередньо, потрапив порт.

Також у ніч на четвер, 16 травня, росіяни заявили про чергову атаку на півострів Крим. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у Севастополі. Пізніше моніторингові канали повідомили, що в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа. 

До відома, це вже друга атака на Бельбек за останні декілька днів. У ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.

Теги: війна росіяни пожежа

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