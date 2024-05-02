Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські губернатори поскаржилися на атаку дронів: у містах зникло світло

Катерина Іванова
glavcom.ua
Російські губернатори поскаржилися на атаку дронів: у містах зникло світло
У Росії у двох регіонах заявили про роботу ППО та вибухи у ніч проти 2 травня
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У селищі Понирі Курської області були пошкоджені лінії електропередачі, і населений пункт лишився без світла

У РФ заявили про атаку безпілотників та пошкодження обʼєктів інфраструктури у двох областях. Про атаку БпЛА повідомили губернатори Орловської та Курської областей.

В Орлавській області, за словами російського чиновника, «під час знешкодження» безпілотників на території Глазунівського та Свердловського районів були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Це призвело до часткового порушення електропостачання низки домоволодінь, додав місцевий губернатор.

«На місці події працюють оперативні служби, усуваються наслідки атаки, відновлюється електропостачання», – йдеться в його заяві у Telegram.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що через удар безпілотника у селищі Понирі були пошкоджені лінії електропередачі, і населений пункт лишився без світла.

Нагадаємо, атака на Рязанський нафтопереробний завод, у ніч на 1 травня, була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Як зазначається, перші чотири вибухи пролунали на території заводу вночі близько 02:00, після чого на території заводу почалася масштабна пожежа. Водночас місцеве МНС оголосило про «небезпеку дронів». Атаку безпілотників на території Рязанської області підтвердив і місцевий губернатор Павло Малков.

До слова, унаслідок успішних ударів українських дронів по авіабазі загарбників «Кущевська» знизиться можливість російської авіації завдавати ударів по лінії фронту. 

Читайте також: Українська промисловість нарощує виробництво далекобійних безпілотників – WSJ
Теги: безпілотник Telegram завод промисловість росія пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олімпіада-2024 у Франції пройде з 26 липня до 11 серпня
Макрон ініціює Олімпійське перемир'я, але чи вплине це на агресорів?
15 квiтня, 16:23
ЄСПЛ відхилив як неприйнятну скаргу російського співака Філіпа Кіркорова
Кіркоров програв у суді справу про заборону в'їзду в Литву
18 квiтня, 16:35
Потужний град засипав декілька столичних районів (відео)
Потужний град засипав декілька столичних районів (відео)
19 квiтня, 21:05
«Паузу» між обстрілами України може означати затишшя перед підготовкою якогось масованого дійства
Повітряні сили повідомили, чому РФ зробила «паузу» між обстрілами України
26 квiтня, 09:58
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
16 квiтня, 02:56
Токаєв прилетів до Північно-Казахстанської області
Рекордний паводок. Президент Казахстану втер носа Путіну
16 квiтня, 14:25
Ентоні Блінкен відвідає Китай з 24 по 26 квітня
Наступного тижня Блінкен вирушить з візитом до Китаю: мета поїздки
21 квiтня, 02:07
Злочинці отримують від слідчих папери, в яких розписано перспективи служби в російській армії замість відсидки
Ув'язнення або участь у війні: злочинцям у Росії почали пропонувати вибір
29 квiтня, 12:24
За словами Трампа, Європа зараз «не платить справедливу частку», щоб допомогти Україні
Трамп обіцяє «спробувати» допомогти Україні у війні проти РФ
30 квiтня, 20:31

Соціум

У столиці Грузії госпіталізовано вісьмох учасників акцій протесту
У столиці Грузії госпіталізовано вісьмох учасників акцій протесту
Руйнівні повені в Кенії: кількість загиблих зросла до 181
Руйнівні повені в Кенії: кількість загиблих зросла до 181
Російські губернатори поскаржилися на атаку дронів: у містах зникло світло
Російські губернатори поскаржилися на атаку дронів: у містах зникло світло
Антиолімпійські настрої: у Парижі спалахнули масштабні протести
Антиолімпійські настрої: у Парижі спалахнули масштабні протести
Голова Радбезу ООН наголосив на некоректності словосполучення «конфлікт в Україні»
Голова Радбезу ООН наголосив на некоректності словосполучення «конфлікт в Україні»
Протести у Тбілісі. Парламент ввів «червоний рівень безпеки»
Протести у Тбілісі. Парламент ввів «червоний рівень безпеки»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
46K
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників
23K
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку
9373
У США розбився військовий винищувач F-16
8524
Німеччина відчуває кадровий голод. На які вакансії і зарплати можуть претендувати українці
6926
Конгрес США закликав передати Україні більше касетних бомб

Новини

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua