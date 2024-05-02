Російські губернатори поскаржилися на атаку дронів: у містах зникло світло

У Росії у двох регіонах заявили про роботу ППО та вибухи у ніч проти 2 травня

У селищі Понирі Курської області були пошкоджені лінії електропередачі, і населений пункт лишився без світла

У РФ заявили про атаку безпілотників та пошкодження обʼєктів інфраструктури у двох областях. Про атаку БпЛА повідомили губернатори Орловської та Курської областей.

В Орлавській області, за словами російського чиновника, «під час знешкодження» безпілотників на території Глазунівського та Свердловського районів були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Це призвело до часткового порушення електропостачання низки домоволодінь, додав місцевий губернатор.

«На місці події працюють оперативні служби, усуваються наслідки атаки, відновлюється електропостачання», – йдеться в його заяві у Telegram.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що через удар безпілотника у селищі Понирі були пошкоджені лінії електропередачі, і населений пункт лишився без світла.

Нагадаємо, атака на Рязанський нафтопереробний завод, у ніч на 1 травня, була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Як зазначається, перші чотири вибухи пролунали на території заводу вночі близько 02:00, після чого на території заводу почалася масштабна пожежа. Водночас місцеве МНС оголосило про «небезпеку дронів». Атаку безпілотників на території Рязанської області підтвердив і місцевий губернатор Павло Малков.

До слова, унаслідок успішних ударів українських дронів по авіабазі загарбників «Кущевська» знизиться можливість російської авіації завдавати ударів по лінії фронту.