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20 травня на Харківщині оголошено днем жалоби

Наталія Порощук
glavcom.ua
20 травня на Харківщині оголошено днем жалоби
Окупанти забрали життя 11 людей на Харківщині
фото: Харківська ОВА

Серед загиблих на Харківщині – вагітна жінка

Завтра, 20 травня, у Харківській області День жалоби. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих – вагітна жінка», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти двічі поцілили ракетами «Іскандер-М» по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківського району. Кількість поранених зросла до 16 осіб. Ще п'ятеро – загинули.

До слова, на Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнено. На даний час відбулося вісім бойових зіткнень.  Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців. Українські воїни достатньо впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат та здійснюють власні контратакуючі дії.

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Теги: Харків росія окупанти війна Харківщина Україна

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