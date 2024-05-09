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На Львівщині через вибух гранати загинув чоловік

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Львівщині через вибух гранати загинув чоловік
Загинув 24-річний місцевий мешканець
фото: Поліція Львівської області

Поліція встановлює обставини вибуху та походження боєприпасу

Увечері 8 травня в Бориславі Львівської області на вулиці стався вибух гранати, внаслідок чого загинув місцевий житель. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Зазначається, що подія сталася 8 травня о 20.50 на вулиці Івасюка. Внаслідок вибуху загинув 24-річний місцевий мешканець.

«Інших людей у цей час поруч не було», – зазначає поліція.

В поліції додали, що на місці працюють оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, а також спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Львівської області.

Поліцейські встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у ніч проти 28 квітня у столичній багатоповерхівці у Святошинському районі здетонувала граната. Постраждали двоє чоловіків. 

Нещодавно в Миколаєві вибухнула граната у дворі багатоповерхівки в мікрорайоні Намив, унаслідок чого отримав поранення чоловік. 

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті викрито та затримано 27-річного мешканця Мукачева, який кинув гранату у двір будинку депутата Закарпатської обласної ради.

До слова, у Черкасах на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної сотні зіштовхнулися тролейбус та автомобіль ДСНС у середу, 8 травня. Внаслідок ДТП є постраждалі, серед них троє дітей.

Теги: вибух Львівщина граната поліція

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