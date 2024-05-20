Введення іноземних військ в Україну: коментар ексголови Пентагону

Роберт Гейтс заявив, що тема введення військ НАТО до України викликає значне занепокоєння в Європі

Гейтс наголосив на важливості в найближчі тижні надати Україні системи ППО, артилерію та ракети

Колишній міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що не треба виключати можливість введення військ НАТО до України, але не варто це афішувати. Про це повідомляє Голос Америки.

«Мене непокоїть, що наш уряд забагато говорить, як і інші деякі уряди. Інколи краще робити і не казати, що ти це робиш», – сказав Гейтс.

Експосадовець зауважує, що тема введення військ НАТО до України викликає значне занепокоєння не лише в США, але й в Європі. Водночас він наголосив на важливості в найближчі тижні надати Україні системи ППО, артилерію та ракети, щоб ЗСУ змогли стримати російський наступ на сході і встановити міцну лінію оборони.

Гейтс також закликав американських політиків краще пояснювати пересічним американцям, чому їх має турбувати війна РФ проти України.

Раніше повідомлялося, що після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправлення військ до України, між країнами-учасниками НАТО почалися палкі дискусії. Експерти вважають, що це питання навіть почало «руйнувати» солідарність всередині альянсу.

Президент Чехії Петр Павел впевнений, що якщо військові з країн НАТО будуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм.