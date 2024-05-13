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Як Москва шукала «український нацизм» у Білому домі

glavcom.ua
Росія почала публікувати, де прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр начебто відповідає на питання журналіста про нацизм в Україні
фото: reuters.com

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«Переможно»-прапороносних та «зіркових» фейків Росії було замало, і надвечір 9 травня вона поширила відео, на якому прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на питання журналіста газети The Independent Ендрю Файнберга «Чому ми не засуджуємо прояви українського нацизму і продовжуємо платити за нього зі своєї кишені?», відповідає наступне: «79 років тому США та наші українські союзники разом боролися проти тоталітарних режимів Гітлера та Сталіна. Хоча Берлін зараз наш союзник, загроза зі Сходу зберігається. Тому ми продовжимо підтримувати Україну всіма доступними нам засобами».

Відео склеєно з різних фрагментів трансляції
Відео склеєно з різних фрагментів трансляції
фото: скріншот з відео

Заява стала настільки резонансною, що на неї відреагували не тільки пропагандистські ресурси, а офіційний представник МЗС РФ Захарова, яка заявила, що «ці люди становлять загрозу, насамперед, для громадян США своєю спотвореною свідомістю та бажанням руйнувати свідомість інших. Вони образили пам'ять мільйонів жертв Другої світової».

Насправді, вже 10 травня з’явилося спростування цього фейку. На брифінгу від 7 травня (з якого і взято відеоряд) жодного разу не згадувалися Сталін, Гітлер та Друга світова війна. Відео склеєно з різних фрагментів трансляції й швидше за все, відредаговано з використанням нейромереж. В основу першої частини підробки ліг момент, на якому Файнберг ставить питання про дії США у світлі гуманітарної кризи у Секторі Гази.

Другою основою для фейкового ролика став фрагмент, що почався у трансляції через декілька хвилин – інший журналіст попросив Жан-П'єр прокоментувати бажання президента Румунії Клауса Йоханніса (він у той день приїхав до Вашингтону) очолити НАТО.

Таким чином, фейкороби не лише наклали іншу аудіодоріжку на ролик, зібраний із двох різних фрагментів трансляції, а й за допомогою нейромереж змінили рух губ Файнберга та Жан-П'єр, щоб він збігався з питанням про «нацизм в Україні» та відповіддю про «боротьбу зі Сталіним та Гітлером».

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Теги: росія США пропаганда війна Україна журналіст штучний інтелект

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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