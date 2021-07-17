На Львівщині неповнолітній виїхав на зустрічну смугу, двоє загиблих (відео)

Неповнолітнього водія «ВАЗ-2105» госпіталізовано до міської дитячої клінічної лікарні м. Львова

Внаслідок ДТП, спричиненої неповнолітнім, на Львівщині загинуло двоє людей, серед яких інша неповнолітня дитина.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА

ДТП сталася 17 липня близько 02:55 на автодорозі Н-02 «Львів-Тернопіль», біля с. Підберізці (Підберізцівська ТГ) Львівського району.

«Мешканець с. Куровичі (Глинянська ТГ) Львівського району 2003 року народження (неповнолітня дитина), керуючи автомобілем «ВАЗ-2105», виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем «МАН», під керуванням мешканця с. Банюнин (Новояричівська ТГ) Львівського району 1965 року народження», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів автомобіля «ВАЗ-2105» – мешканка с. Куровичі 2004 року народження (неповнолітня дитина) та особа 2000 року народження.

Неповнолітнього водія «ВАЗ-2105» госпіталізовано до МДКЛ (міська дитяча клінічна лікарня) м. Львова.