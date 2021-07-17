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    На Львівщині неповнолітній виїхав на зустрічну смугу, двоє загиблих (відео)

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    Внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів автомобіля &laquo;ВАЗ-2105&raquo; - На Львівщині неповнолітній виїхав на зустрічну смугу, двоє загиблих (відео)

    Внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів автомобіля «ВАЗ-2105»

    Фото: Варта1

    Неповнолітнього водія «ВАЗ-2105» госпіталізовано до міської дитячої клінічної лікарні м. Львова

    Внаслідок ДТП, спричиненої неповнолітнім, на Львівщині загинуло двоє людей, серед яких інша неповнолітня дитина.

    Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА

    ДТП сталася 17 липня близько 02:55 на автодорозі Н-02 «Львів-Тернопіль», біля с. Підберізці (Підберізцівська ТГ) Львівського району.

    «Мешканець с. Куровичі (Глинянська ТГ) Львівського району 2003 року народження (неповнолітня дитина), керуючи автомобілем «ВАЗ-2105», виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем «МАН», під керуванням мешканця с. Банюнин (Новояричівська ТГ) Львівського району 1965 року народження», – йдеться у повідомленні.

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    На Львівщині неповнолітній виїхав на зустрічну смугу, двоє загиблих (відео)
    На Львівщині неповнолітній виїхав на зустрічну смугу, двоє загиблих (відео)
    Фото: Варта1

    Внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів автомобіля «ВАЗ-2105» – мешканка с. Куровичі 2004 року народження (неповнолітня дитина) та особа 2000 року народження.

    Неповнолітнього водія «ВАЗ-2105» госпіталізовано до МДКЛ (міська дитяча клінічна лікарня) м. Львова.

    Теги: ДТП Львівщина лікарня аварія рятувальники
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    На Львівщині неповнолітній виїхав на зустрічну смугу, двоє загиблих (відео)